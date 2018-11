Under lördagseftermiddagen drog damernas elitserie igång för Skirö AIK:s del. Det unga laget befinner sig på en roadtrip under helgen för att möta både Sandviken och Söråker under helgen.

Första stoppet på den resan slutade med en förlust med fyra bollar. Två psykologiskt tunga mål i baken grusade poängchansen.

Sandviken gjorde 3–1 precis före halvtid och utökade till 4–1 direkt i den andra halvleken.

Skirö AIK får nu försöka skaka av sig förlusten snabbt och ladda om inför söndagens match.

Gästernas mål gjordes av Emma Nilsson och Marisa Klemola.

Fotnot: Läs mer om Skirö AIK:s premiärhelg efter söndagens match mot Söråker.