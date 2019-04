Klockan 14.53 fredagen den 7 april 2017 kom det första larmet om att en lastbil hade kört in..

Fakta: Terrordådet i Stockholm 7 april 2017

Klockan 14.53 fredagen den 7 april 2017 kom det första larmet om att en lastbil hade kört in på Drottninggatan i centrala Stockholm och att människor hade blivit påkörda. Chockade människor flydde för sina liv in i närliggande butiker för att rädda sig själva när lastbilen ökade farten på gågatan. Lastbilen kraschade till slut in i Åhlens City-varuhuset där även en brand uppstod. Gärningsmannen lyckades efter attacken fly ner i tunnelbanan och tog sig därefter vidare till snabbtåget Arlanda Express.

Dådet gjorde att all kollektivtrafik i Stockholm stoppades under resten av dagen. Timmarna efter dådet spreds uppgifter om att koordinerade terrorattacker även hade inträffat på andra platser i Stockholm. Samtliga sådana uppgifter kunde efter hand avfärdas.

På en pressträff några timmar efter dådet gick polisen ut med en bild från en övervakningskamera i tunnelbanan på den misstänkte gärningsmannen. Tipsen ledde till att personen blev igenkänd och en polispatrull kunde gripa mannen i Märsta norr om Stockholm cirka fem timmar efter dådet.

Gärningsmannen var den då 38-årige Rakhmat Akilov från Uzbekistan. Han hade befunnit sig i Sverige i ett antal år och hade fått besked om att han skulle utvisas. Utvisningen hade dock inte kunnat verkställas eftersom han hade "gått under jorden".

I juni 2018 dömdes Rakhmat Akilov till livstids fängelse och utvisning för terrorbrott genom fem mord, 119 fall av mordförsök och 24 fall av framkallande av fara. Chefsåklagare Hans Ihrmann beskrev gärningen som "kanske det grövsta brott som någonsin begåtts i Sverige". Rakhmat Akilov sympatiserade med terrorrörelsen IS och hade i utredningen sagt att motivet till dådet var Sveriges insatser i kampen mot IS.

Fem människor dödades i terrordådet: Två kvinnor från Västsverige, en 11-årig flicka från Stockholm, en kvinna från Belgien och en man från Storbritannien.