En bilist körde in i ett lastbilssläp på Torsvik söder om Jönköping under tisdagskvällen, enligt räddningstjänsten. Föraren fick föras med ambulans till sjukhus.

Detta var bara en av olyckorna som skett i Jönköpingstrakten och på Höglandet under kvällen och räddningstjänsten varnar för halka.

På riksväg 31/40 mellan Nässjö och Forserum var det stopp hela kvällen efter en lastbilsolycka.