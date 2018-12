18-åringen draftades av Detroit i somras i den tredje rundan som nummer 84 totalt. Sedan dess har han haft en stark höst i Växjö Lakers J20-lag och även spelat matcher för juniorlandslaget.

Han är dock inte uttagen till junior-VM men väntas vara aktuell till mästerskapet nästa år. I år åker Juniorkronorna till Kanada den 16 december och i truppen finns bland andra Oskarshamns målvakt Adam Åhman.

Nu skriver hockeybloggaren Mr. Madhawk att Jesper Eliasson kallas in till Oskarshamn som ersättare för Åhman under junior-VM. Där kommer Eliasson i så fall att slåss om målvaktsspaden med Christoffer Rifalk under några veckor innan han flyttar tillbaka till Växjös organisation.