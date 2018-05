Våldtäkten ska ha skett i en bostad natten mellan fredagen och lördagen, men kom till polisens kännedom först under lördagsmorgonen. En man i 50-årsåldern anhölls under helgen. Enligt uppgift från polisen var mannen fortfarande frihetsberövad under måndagsförmiddagen.

Polisen är i övrigt mycket förtegen kring det inträffade.

– I och med skedet i utredningen kommer jag inte gå in på detaljer i ärendet, säger Nils Rydberg, vid polisen på Höglandet.

Kvinnan som anmält våldtäkten är i 50-årsåldern.