Finalisterna i P4 Nästa1. “Cool kid” – Beside The Bridge (P4 Uppland)2. “Back on our streets” – Spring City (P4 Jönköping)3. “Lost forever” – The Lovers Of Valdaro (P4 Stockholm)4. “Här och nu” – Patricia Birgersson (P4 Kalmar)5. “Fading light” – Ewelina Westin (P4 Gotland)6. “En kort sekund” – Josias Andersson (P4 Skaraborg)7. "Beautiful mess” – Amandine X (P4 Malmöhus)8. “Magic” – Jahr (P4 Västerbotten)