På morgonen höll polisens tekniker på att undersöka platsen.

— Vi får se om de har någon information att lämna när de är klara, säger Torbjörn Lindqvist, vakthavande befäl vid polisregion Öst.

Han berättar att en eller flera tjuvar tog sig in i värdshuset på Kyrkogatan i Vrigstad under natten till lördagen.

— De gick in via en nattentré, lyfte bort ett fönster och tog sig in i ett rum där man ska ha förvarat kassaskåpet.

Ett par timmar senare informerar polisen att tjuven eller tjuvarna lyckats ta sig in i kassaskåpet och stulit ett okänt belopp med pengar.

Trots att värdshuset var fullt med sovande gäster var det ingen som märkte något. Kassaskåpet var trasigt och inte ordentligt låst vilket gjorde att man kunde arbeta ljudlöst.

Hur mycket pengar som försvann från kassaskåpet i restaurangdelen av värdshuset är oklart. Den tekniska undersökningen är klar, men polisen vill inte kommentera resultaten från den.

Polisen har ingen misstänkt och vill ha hjälp från allmänheten.

Har du sett eller hört något under natten i Vrigstadsområdet sent på kvällen eller natten? Ring 114 14.