Att klaga på vädret en svensk sommar känns inte särskilt meningsfullt. Det är vad det är och rättar sig inte efter våra synpunkter och önskemål. Dock kan vi, efter en sommar som inte bjudit på särskilt många heta dagar, ändå ha anledning att fira. Utebliven torka, som andra somrar emellanåt plågar exempelvis lantbruket, gör nämligen att Eksjö Energi nu ändå kan se en liten ljusning i den rådande vattenbristen.

— Det har regnat ganska många millimetrar och även om vi inte sett genomslag i grundvattnet än känns det som att vi är i ett bättre läge nu än vad vi var i under förra året. En torrsommar hade varit riktigt illa men nu känns det som om vi är på rätt väg, säger Eksjö Energis VA-chef Torbjörn Johansson som förklarar att vi nu är på väg in i årets grundvattenbildande period under höst och vinter.

Eloge till Eksjöborna

Framgången beror också på att Eksjöborna varit duktiga på att spara på vattnet. Det visar en kartläggning som Eksjö Energi för vecka för vecka och jämför med förra årets vattenkonsumtion. En kartläggning som finns till allmän beskådan på Eksjö kommuns hemsida.

— Jag tycker att våra abonnenter har varit duktiga. Om vi nu bibehåller den här nivån så kommer det bli bättre. Nu hoppas vi på en regnig höst och sen rikligt med snö i vinter, säger Johansson.

Letar läckage

En annan fråga Eksjö Energi tittar närmare på är underhållet av vattenledningarna under staden. Under förra året låg mängden ”omätt vatten”, det vill säga differensen mellan hur mycket vatten man producerar och hur mycket man tar betalt för, på 26 procent. Det handlar till stor del dock om vatten som kommunen använder för att exempelvis vattna och spola isbanor, eller försörja brandposter. Hur mycket som rör sig om rent läckage är svårt att säga.

Eftersatt underhåll

— Stora läckor hittar vi i regel snabbt men de små som ligger och pyser är svåra att hålla reda på. Och det är tio mil ledning med många gamla ledningar och skarvar, förklarar Johansson.

Till sin hjälp har man i år tagit Njudungs Energi från Vetlanda för att göra läcksökningar.

— Det är något vi har försökt prioritera nu när vattendropparna är guld värda. Det är ingen hemlighet att det finns ett underhållsberg som vi måste börja åtgärda. Reinvesteringstakten borde öka.