Vetlanda BK såg ut att gå miste om tävlingsmatcher den här hösten på grund av fjolårets tidiga uttåg i slutspelet. I och med att laget åkte ur i åttondelsfinalen mot IFK Motala blir det inget spel i Svenska Cupen och därmed uteblev även den automatiska inbjudan till World Cup i Sandviken.

Men nu har det kommit en inbjudan i alla fall. På grund av flera vakanser får VBK chansen att medverka i den klassiska turneringen.

Utöver VBK är följande svenska klubbar klara för spel: Villa Lidköping, Västerås SK, Edsbyns IF, Sandvikens AIK, Bollnäs IF, Hammarby IF, IFK Vänersborg, IFK Motala, Broberg/Söderhamn, Vetlanda BK.

Från Ryssland kommer Uralskij Trubnik, Dynamo Moskva, Neftyanik, och Vodnik. Även Veiterä från Finland är klara för spel.

World Cup spelas mellan den 10–13 oktober.

Dessförinnan har Vetlanda BK ett gäng träningsmatcher inbokade. VBK inleder försäsongsmatchandet hemma mot Nässjö IF den 14 september. Därefter väntar matcher mot Villa/Lidköping (borta 18 september), IFK Motala (hemma 20 september), Åby/Tjureda (hemma 28 september), IFK Vänersborg (3 oktober borta). Genrepet inför säsongstarten sker precis som i fjol mot Frillesås på hemmaplan den 27 oktober.