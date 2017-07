Det har gått 32 år sedan sist. Men under lördagen tar speedwayen plats i World Games igen när sju nationer gör upp om titeln.

Danmark: Niels Kristian Iversen, Kenneth Bjerre, Michael Jepsen Jensen Sverige: Fredrik Lindgren, Antonio Lindbäck, Peter Ljung Ryssland: Andrej Kudriashov, Viktor Kulakov, Emil Sajfutdinov Australien: Jason Doyle, Chris Holder, Max Fricke Tyskland: Martin Smolinski, Kai Huckenbeck, Erik Riss Polen: Bartosz Zmarlik, Maciej Janowski, Patrick Dudek Storbritannien: Craig Cook, Robert Lambert, Steve Worrall

World Games är ett slags multievenemang för sporter som ännu inte har Olympisk status – men avgörs precis som OS vart fjärde år.

Årets tävlingar äger rum i polska Wroclaw.

Sverige åker dit med Fredrik Lindgren, Antonio Lindbäck och Peter Ljung i laget.

Vetlandabon och Dackeföraren är uttagen som reserv i förstahand men får slängas in när som helst.

– Det är en tuff tävling och vi åker dit som ett lag. Om inte Fredrik eller Antonio funkar så kommer vi inte tveka på att slänga in Ljung. Han har kört mycket på den banan och det var en av anledningarna till att vi tog ut honom när vi skickade in trupperna, som skulle in redan i maj, säger Morgan Andersson till Västervikstidningen.

I det polska laget finns det mer Vetlandakoppling. Elit Vetlandas Bartosz Zmarzlik är en av värdnationens tre förare.