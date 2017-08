Räddningstjänsten fick det första larmet om översvämningar sent på onsdagskvällen och efter hand har ännu fler larm kommit in – totalt fem stycken. Under hela natten har räddningsstyrkor befunnit sig i Tenhult för att pumpa ut vatten från de drabbade fastigheterna.

En väg i Värnamo fick stängas av efter det kraftige regnet. Foto: Christer Gallneby 1 av 2 videos/bilder 2 av 2 videos/bilder

— Några av husen vi åkte ut till sent på onsdagskvällen har vi dessutom behövt återvända till under morgonen eftersom mer vatten har trängt in, säger Rickard Lindkvist.

Under onsdagskvällen svepte ett kraftigt regn in över Jönköpings län och regnet fortsatte under natten till torsdag och den tidiga morgonen. Rickard Lindqvist kunde på morgonen inte svara på hur det kommit sig att Tenhult drabbats särskilt hårt av det kraftiga regnet.

— Det kan ha varit ett mer ihållande regn i Tenhult som har gjort att det blivit än större vattenvolymer.

Utöver Tenhult så har även Värnamo drabbats av det kraftiga regnet. En bilväg vid en viadukt i centrala Värnamo fick under torsdagsmorgonen stängas av (se bild till artikeln) efter att vattenmassorna gjort det omöjligt att köra på vägen.