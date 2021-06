24 sommarutflykter – litterär rundtur i länet tillsammans med kända författare • Lyssna på litteraturkartan

1. Visingsöfärjan

Författare: Mark Twain (1836–1910)

Verk: Brev till en vän

1899 fick Jönköping celebert besök av den amerikanska författaren Mark Twain. Han och familjen tillbringade tre sommarmånader på doktor Jonas Kellgrens hälsoinstitut i Sanna. Författaren led av reumatism och dottern Jane av epilepsi. Lokaltidningarna rapporterade om den kända författaren som gick runt på gatorna med en vaggande gång, ett stort yvigt vitt hår och en svart pipa hängandes i munnen. Själv skrev han brev hem, där han i lyrisk ton beskrev de utsökt vackra solnedgångarna över Vättern.

Utflyktstips: Ta färjan till Visingsö. Mark Twain gjorde samma resa på ångaren "Per Brahe". På vägen hem ska författaren ha kastat sig ut i en sprittande jig, när en ur besättningen spelade "Kväsarevalsen" på dragspel. Glöm inte att njuta av solnedgången.

2. Romanäs gård och naturreservat, Tranås

Författare: Harriet Löwenhjelm (1887–1918)

Verk: "Dikter"

Harriet Löwenhjelm växte upp i en aristokratisk familj runt sekelskiftet. Hon var en konstnärssjäl som tecknade, målade och skrev dikter. Som många andra kvinnor i denna generation blev hon aldrig riktigt tagen på allvar av sin familj. Hennes verser var ofta ironiska och humoristiska, men med tiden djupnade de och blev allt mer melankoliska. Harriet Löwenhjelm drabbades av tuberkulos och tillbringade sina sista år på Romanäs sanatorium utanför Tranås, där hon bland annat skrev den vackra dikten "Tag mig. – Håll mig. – Smek mig sakta". Hon dog bara 31 år gammal. Ett år senare publicerades hennes diktsamling postumt.

Utflyktstips: Vandra i naturreservatet runt Romanäs sanatorium. I denna natursköna miljö vårdades Harriet Löwenhjelm under sina sista år. Frisk luft, barrskog och vackra vyer ansågs läkande för de svårt sjuka patienterna.

3. Badhotellet, Tranås

Författare: Fritiof Nilsson Piraten (1895–1972)

Verk: Novellen "Högvilt" ur "Flickan med bibelspråken"

Fritiof Nilsson Piraten var förutom författare även jurist. Han drev på tjugotalet en egen advokatfirma i Tranås, vilket har lett till att både personer och miljöer från trakten har letat sig in i hans berättelser. Ett exempel är novellen "Högvilt", där berättaren bjuder in en engelsk lord att jaga älg på hans herresäte i Tranås. Något sådant existerar förstås inte och när lorden, högst oväntat, dyker upp tvingas berättaren göra sitt bästa för att hålla skenet uppe. Under perioden i Tranås påbörjade Fritiof Nilsson Piraten också sitt mest kända verk "Bombi Bitt och jag" som senare blev film med en ung Stellan Skarsgård i huvudrollen.

Utflyktstips: Ät middag i matsalen, där Fritiof Nilsson Piraten ofta var gäst. Badhotellet i Tranås har varit i drift sedan 1899 och är ett av Sveriges äldsta kurhotell. Miljön beskrivs i novellen "Högvilt".

4. Engströmsgården, Hult

Författare: Albert Engström (1869–1940)

Verk: Novellen "Fattigstugan"

Albert Engström tillbringade sina barn- och ungdomsår i Hult, där hans pappa var stationsinspektör. Han var en skicklig tecknare som blev känd för sina skämtteckningar och karikatyrer. Än idag är det många som känner igen hans affisch från folkomröstningen om ett alkoholförbud. "Kräftor kräva dessa drycker!" löd budskapet. Albert Engström var också verksam som författare och 1922 tog han plats i Svenska Akademien. Han dog 1940 och ligger begravd på Hults kyrkogård.

Utflyktstips: Besök Albert Engströms föräldrahem i Hult som numera ingår i ortens hembygdsgård. Flera äldre byggnader har bevarats, bland annat fattigstugan som är omskriven i Engströms novell "Fattigstugan". Det finns också en friluftsteater, där Engströmsspelen sätts upp på somrarna.

5. Norra gatan 6, Mariannelund

Författare: Astrid Lindgren (1907–2002)

Verk: "Emil i Lönneberga"

Astrid Lindgren är utan tvekan Smålands – och kanske hela Sveriges – mest kända författare. Tack vare hennes berättelser om Emil har nästan alla barn hört talas om Mariannelund. Vem minns inte hur Emil hissade upp Ida i flaggstången för att hon skulle kunna se ända till Mariannelund? Eller hur han fick åka till doktorn i samma stad efter att han stuckit huvudet i soppskålen? Den senare berättelsen ingår i den första boken om Emil i Lönneberga från 1963.

Utflyktstips: Promenera längs Norra gatan i Mariannelund tills du kommer till nummer 6. Här spelades besöket på doktorsmottagningen in till filmen om Emil i Lönneberga. I trakten finns det gott om andra pärlor för den som vill gå i Astrids och Emils fotspår.

6. Sjön Noen, Hullaryd

Författare: Maria Gripe (1923–2007)

Verk: "Tordyveln flyger i skymningen"

Maria Gripe skrev över trettio barn- och ungdomsböcker, varav många har översatts och filmatiserats. I böcker som "Tordyveln flyger i skymningen" utvecklade hon en egen stil som kan beskrivas som en sorts fantastisk realism. Inspirationen kom ofta från Småland, där hon tillbringade mycket tid tillsammans med konstnärsmaken Harald och dottern Camilla. Familjen ägde ett torpställe i Hullaryd, där hon gärna promenerade i den omgivande naturen med mörka skogar och trolska sjöar. Maria Gripe upplevde naturen som magisk, vilket speglar känslan i hennes böcker.

Utflyktstips: Parkera vid Noens friluftsbad och följ Adelövsvägen norrut. Enligt dottern var detta ett promenadstråk som Maria Gripe gärna gick. Efter någon kilometer kommer du till ett fält på vänster sida. Här finns jättekastet Bocka sten med en martall på toppen. Detta var en plats som särskilt förundrade författaren.

7. Rosengallerian, Huskvarna

Författare: Negra Efendić (född 1980)

Verk: "Jag var precis som du"

Negra Efendić föddes i Bosnien, men familjen flydde undan kriget och hamnade så småningom i Huskvarna. Efter skolan utbildade hon sig till journalist och hennes arbete har bland annat uppmärksammats med Stora journalistpriset. Flykten från hemlandet och den första tiden i Huskvarna finns beskriven i självbiografiska "Jag var precis som du". Här berättar journalisten om den rasism hon upplevde som nyanländ flykting. Redan första dagen på Alfred Dalinskolan möttes hon av klistermärken på skåpet och i korridorerna hetsade elever med rakade skallar och bomberjackor mot invandrare och homosexuella.

Utflyktstips: Handla eller fika i Rosengallerian i Huskvarna. Härifrån hade Negra Efendić nära till allt. Både hemmet, skolan och biblioteket låg inom promenadavstånd. Gallerian är omskriven i hennes bok.

8. Oset, Huskvarnaån

Författare: Alf Henrikson (1905–1995)

Verk: "Verser vid Vättern: småländska bilder"

Alf Henrikson föddes i Huskvarna. Han rörde sig fritt mellan olika genrer, men blev framför allt känd för sina tiotusentals dagsverser som publicerades i Dagens Nyheter. Texterna var på en gång både fyndiga och tankeväckande. Minnet av författaren lever i hemstaden, där Alf Henrikson-sällskapet ordnar litteraturkvällar och ser till att hans dikter återutges och tonsätts. På Alf Henriksons plats i centrala Huskvarna står Thomas Qvarsebos skulptur "Vägen genom A", där författaren ses gå genom bokstaven.

Utflyktstips: Ta ett dopp vid Osets badplats eller paddla i Huskvarnaåns lugna vatten. Alf Henrikson beskriver åns betydelse i dikten "Sjöastrand".

9. Husqvarna fabriksmuseum, Huskvarna

Författare: Sara Stridsberg (född 1972)

Verk: "Hunter i Huskvarna"

Sara Stridsbergs familj flyttade till Huskvarna när hon var i sexårsåldern och blev kvar i fem år. Författaren berättade under en intervju på SmåLit 2019 att flytten från Stockholm var en stor omställning. Redan i romanen "Kärlekens Antarktis" använde hon sig av miljöer från Huskvarna, där hon bland annat beskrev utsikten över Vättern. I september 2021 ges novellsamlingen "Hunter i Huskvarna" ut. I titelnovellen rör sig berättaren genom staden med ”de stora mörka bergen, gudstron och vapenfabriken”.

Utflyktstips: Besök fabriksmuseet och lär dig mer om Husqvarnas historia. Industrin började med gevärstillverkning och är idag världsledande när det gäller utomhusprodukter som robotgräsklippare och motorsågar. Redan på första sidan av Sara Stridsbergs "Hunter i Huskvarna" beskrivs arbetarna på vapenfabriken och sirenen som ljuder över staden.

10. Minnesmärke på Hovrättstorget, Jönköping

Författare: Thom Lundberg (född 1978)

Verk: "För vad sorg och smärta"

Thom Lundbergs debutroman "För vad sorg och smärta" är en släkthistoria som skildrar resandefolkets historia i Sverige. Hans egen släkt tillhör denna minoritet och boken bygger både på skriftliga källor och berättelser som förts vidare genom släktingar. Boken tar upp de så kallade "tattarkravallerna" i Jönköping 1948. En lynchmobb drog då fram runt Östra torget och attackerade resandefamiljer som bodde i området. I boken flyr familjen Klostermann staden efter kravallerna.

Utflyktstips: På Hovrättstorget finns ett minnesmärke som påminner förbipasserande om raskravallerna 1948. Skulpturen är skapad av den lokala konstnären Mario Rojas och föreställer skuggorna av en familj.

11. Dunkehallaleden, Jönköping

Författare: Viktor Rydberg (1828–1895)

Verk: "Vapensmeden"

Viktor Rydberg föddes i Jönköping och tillbringade stora delar av sin barndom som fosterbarn. Ändå lyckades han utbilda sig och kom med tiden att bli en av Sveriges mest kända kulturpersoner som även valdes in i Svenska Akademien. Idag förknippas han särskilt med romanen "Singoalla" och juldikten "Tomten". En av böckerna som utspelar sig i Jönköping är den historiska romanen "Vapensmeden" från 1891. Boken skildrar samhällsomvandlingen efter reformationen och handlar om smeden Mäster Gudmund. I boken finns även Viktor Rydbergs berömda dikt "Betlehems stjärna" som efter Alice Tegnérs tonsättning har blivit julsången "Gläns över sjö och strand".

Utflyktstips: Följ den porlande Dunkehallaån genom grönskan i Dunkehallaravinen. Just här, i trakterna kring Talavids backar och Dunkehalla placerade Rydberg Mäster Gudmunds smedja.

12. Axamosjön, Jönköping

Författare: Mian Lodalen (född 1962)

Verk: "Dårens dotter"

Mian Lodalen är född och uppvuxen i Jönköping. Där hon tidigt blev ett känt ansikte som aktivist och debattör. Hon har skrivit kultförklarade böcker om lesbisk kärlek, men också flera delvis självbiografiska böcker som handlar om uppväxten i Jönköping. "Dårens dotter" utgår från relationen till pappan och utspelar sig i olika delar av Jönköping, bland annat på Ekhagen, Ryhovsområdet, Vätterstranden och i själva stadskärnan.

Utflyktstips: Ta ett kvällsdopp i Axamosjön en ljum sommarkväll. Just på den här platsen utspelar sig en scen i "Dårens dotter", där pappan går igenom isen i betydligt kallare vatten.

13. Tabergs topp

Författare: Selma Lagerlöf (1858–1940)

Verk: "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige"

Selma Lagerlöf skrev "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" som en lärobok i geografi. Det var rektorn och förläggaren Alfred Dalin från Huskvarna som fick idén till boken. Han var inspirerad av Ellen Keys tankar om pedagogik, där läromedel skulle anpassas till barnens behov. Syftet med berättelsen om Nils Holgersson var att stimulera elevernas kreativitet och lust att lära. I boken landar alla gässen på Tabergs topp, där de njuter av utsikten över Vätterns blå skimmer.

Utflyktstips: Gör som Akka och ta dig till Tabergs topp för den fantastiska utsikten. På bergstoppen finns en restaurang, där man kan dricka kaffe och ta sig en räksmörgås.

14. Apladalen, Värnamo

Författare: Carl Snoilsky (1841–1903)

Verk: "På Värnamo marknad"

Carl Snoilsky skrev många dikter om händelser ur den svenska historien. Några handlade om kungligheter och andra om helt vanliga människor. En av hans mest kända dikter är ”På Värnamo marknad” som fanns med i ”Läsebok för folkskolan” fram till 1950-talet. Tack vare den har elever från hela Sverige kunnat läsa om Per och Kersti. Kärleksparet arbetade hårt för att kunna spara ihop tillräckligt med pengar för att gifta sig. De stämde träff på Värnamo marknad 1719, men när de kom till platsen visade det sig att pengarna inte längre var giltiga. Per och Kersti fick åka hem till sitt och jobba i sex år till innan de hade sparat tillräckligt för att kunna sätta bo. Berättelsen ska vandrat från generation till generation innan Snoilsky fick kännedom om den.

Utflyktstips: Besök hembygdsmuseet i Apladalen, där det finns mer information om Per och Kersti. Här finns också Mor Kajsas stuga som är en av de 56 marknadsbodar som tidigare stod i centrala Värnamo.

15. Caféet i Pelikanenhuset, Värnamo

Författare: Johanna Thydell (född 1980)

Verk: "I taket lyser stjärnorna"

Johanna Thydell föddes i Nässjö, men familjen flyttade vidare till Värnamo när hon var i tioårsåldern. Hon slog igenom som författare med romanen "I taket lyser stjärnorna" som vann Augustpriset i kategorin barn- och ungdomslitteratur. Därefter har hon skrivit flera ungdomsromaner, men även uppmärksammade bilderböcker som "Dumma teckning", som även den Augustnominerades. I september 2021 kommer bilderboken "Hundtjuvarna".

Utflyktstips: Fika på caféet i Pelikanenhuset. ”I taket lyser stjärnorna” utspelar sig i en icke namngiven stad, men enligt författaren är caféscenerna inspirerade av Stigs Pelikanen i Pelikanenhuset i Värnamo, där hon själv tillbringade mycket tid under tonåren. Caféet har renoverats och bytt namn till Ditt Café Livingroom.

16. Doktorsområdet, Värnamo

Författare: Zulmir Bečević (född 1982)

Verk: "Resan som började med ett slut"

Zulmir Bečević föddes i Bosnien-Hercegovina. Som tioåring kom han som flykting till Sverige, vilket beskrivs i den självbiografiska boken "Resan som började med ett slut". Familjen bodde under det första året i Doktorsområdet i Värnamo, vilket han i boken har döpt om till Doktorsgården. På fritidsgården bildade han och några vänner ett band. Boken nominerades till Slangbellan för bästa skönlitterära ungdomsboksdebut. Tre år senare nominerades hans andra roman, "Svenhammeds journaler" till Augustpriset och han har även nominerats till Sveriges Radios novellpris för "Du och jag mot världen".

Utflyktstips: Besök Doktorsområdet i Värnamo, där familjen Bečević bodde under det första året i Sverige. I boken har författaren även låtit replokalen finnas i den tillfälliga fritidsgård som fanns på området, men i verkligheten låg replokalen i gamla Folkets hus.

17. Café Princess, Nässjö

Författare: Henrik Bromander (född 1982)

Verk: "Smålands mörker"

Henrik Bromander är en småländsk författare och serietecknare. Han skriver romaner och noveller, varav en del är i serieform. Henrik Bromander skildrar ofta människor i samhällets utkant och har tagit sig an allt från kroppsideal till näthat och elöverkänslighet. Under våren 2021 släpptes romanen "Skymningstid" som handlar om ett hemligt nätverk i 70-talets Sverige. Mest känd är Henrik Bromander förmodligen för serieboken "Smålands mörker" som handlar om en homosexuell fascist i Nässjö. Huvudpersonen Erik växer upp på Vattenverksgatan vid Handskerydsjön och går på Brinellgymnasiet.

Utflyktstips: Ta en kaffe på Café Princess i Nässjö. Caféet hette tidigare Elsies konditori och finns med med i "Smålands mörker".

18. Bananhuset, Nässjö

Författare: Majgull Axelsson (född 1947)

Verk: "Långt borta från Nifelheim"

Majgull Axelsson växte upp i Nässjö och utbildade sig därefter till journalist. Hon har en lång författarkarriär bakom sig med en rad uppmärksammade och älskade romaner. Genom sina böcker lyfter hon sociala frågor och ger röst åt utsatta grupper. Det stora genombrottet kom med "Aprilhäxan" som hon fick Augustpriset för. Flera av Majgull Axelssons romaner utspelar sig i den gamla hemstaden Nässjö. Det gäller debutromanen "Långt borta från Nifelheim", men även senare böcker som "Jag heter inte Miriam" och "Inställd resa till Sabarmati".

Utflyktstips: Besök Majgull Axelssons Nässjö. På Runnerydsgatan 1 finns det så kallade "Bananhuset", en pampig villa som familjen flyttar in i i romanen "Långt borta från Nifelheim". Ett märkvärdigt hus, enligt författaren, som ritades av byggmästare Hugo Göransson 1920 efter inspiration från Berlin.

19. Storgatan, Anderstorp

Författare: Elin Wägner (1882-1949)

Verk: "Tusen år i Småland"

Elin Wägner har satt avtryck i historien som författare, fredsaktivist och rösträttskvinna. Hennes mamma var från Småland och efter att ha fått ett stort litterärt pris 1923 byggde hon en egen Smålandsstuga utanför Växjö. Lilla Björka blev en fast punkt, där hon skrev flera av sina böcker. Det gäller inte minst reseskildringen "Tusen år i Småland", där Elin Wägner beskriver förändringarna i landskapet och samhället. Under ett års tid reste hon runt i Småland, ibland på en tandemcykel, för att observera naturen och prata med människor längs vägen. När hon kom till trakten runt Gnosjö imponerades hon av befolkningens driftighet. Många hade hittat egna nischer och tillverkade trätofflor, mandelkvarnar och silkespapper som sedan exporterades ut i världen.

Utflyktstips: Strosa längs Anderstorps affärsgata och titta in i Arvids bokhandel. Industrierna som Elin Wägner uppmärksammade var mandelkvarnsfabriken på Ågatan 48 (tidigare Levi Peterson Industri) och Gunnar Petterssons Toffelindustri i Stjärnehult.

20. Reftele kyrka

Författare: Ann-Charlotte Alverfors (1947–2018)

Verk: "Sparvöga"

Ann-Charlotte Alverfors föddes i Eksjö, men växte upp i det lilla stationssamhället Reftele. "Sparvöga" är den första delen i hennes delvis självbiografiska trilogi om Getrud Sparvöga. I romanen beskrivs hennes stora och brokiga släkt. Bland karaktärerna finns modern, som kallas Magda Järnnäve, och hennes make Sotarn, som är lungsjuk och har författardrömmar. Även andra släktingar har kreativa smeknamn, som morfadern (Adolf Mejselnäve), farfadern (Frans Rokokostrupe) och farmodern (Ingenjörskan). Själv kallas Getrud för Sparvöga, eftersom hon har stora ögon som ständigt blinkar av häpnad och rädsla. Böckerna filmatiserades och visades som tv-serie 1989. Varje avsnitt inleddes med signaturmelodin "Sparvöga" av Marie Fredriksson.

Utflyktstips: Besök Reftele där Ann-Charlotte Alverfors växte upp. I böckerna om Sparvöga finns det inga säkra ortsbestämmelser, men det är lätt att föreställa sig att Reftele kyrka och kyrkskola var förebild för miljöerna i serien.

21. Lina Sandell-gården och asken Yggdrasil, Fröderyd

Författare: Lina Sandell (1832-1903)

Verk: "Blott en dag"

Lina Sandell föddes och levde en stor del av sitt liv i Fröderyd. Hon var dotter till en prost och blev själv känd som poet och psalmförfattare. Det sägs att hon ofta satt i en koja i den stora asken utanför hemmet och skrev. Som barn var Lina Sandell sjuklig och hon var under en period delvis förlamad, men återhämtade sig och kom senare att gifta sig med en riksdagsledamot och flytta till Stockholm. Under hela livet skrev hon dikter och psalmer, varav några tillhör psalmbokens mest populära, som "Blott en dag" och "Tryggare kan ingen vara".

Utflyktstips: Besök Sandellmuseet i Fröderyd, där några av Lina Sandells saker finns bevarade. Den 300 år gamla asken finns också kvar.

22. Torget, Vrigstad

Författare: Åke Edwardson (född 1953)

Verk: "Bungalow"

Åke Edwardson föddes 1953 i Tranås, men familjen flyttade senare till Vrigstad, där pappan öppnade ett konditori. Författaren är mest känd för sina kriminalromaner om Göteborgspolisen Erik Winter som har filmatiserats, men han har också skrivit flera böcker i andra genrer. Han återvänder ofta till den småländska uppväxtmiljön i sina texter. Ungdomsromanen "Samurajsommar" utspelar sig till exempel på ett sommarkollo utanför Värnamo och musiken från jukeboxen på pappans konditori gav inspiration till romanen "Jukebox". 2019 kom romanen "Bungalow" som, enligt författaren, har starka självbiografiska inslag.

Utflyktstips: Ät en glass på torget i Vrigstad. Här låg kondiset som Åke Edwardsons pappa drev. Många av författarens noveller, romaner och pjäser rör sig runt denna plats.

23. Möcklehult

Författare: Peter Nilson (1937–1998)

Verk: "Den gamla byn"

Peter Nilson föddes i Näsby, men familjen flyttade snart vidare till en gård i Möcklehult. Han valde först en akademisk bana som astronom, vilken han senare övergav för skrivandet. Peter Nilson skrev både fack- och skönlitteratur. Ofta rörde han sig mellan naturvetenskap och humaniora, som i essäboken "Stjärnvägar" från 1991. I Peter Nilsons sista bok "Den gamla byn" återvänder han till hembygden i Möcklehult och berättar byns historia. Boken handlar om människorna som bor där, om byns tillväxt och om moderniseringen av jordbruket.

Utflyktstips: Besök byn Möcklehult, där Peter Nilssons historier ofta utspelar sig. Här finns både fik och en fin badplats.

24. Badplatsen Lomudden, Svenarum

Författare: Peter Törnqvist (född 1963)

Verk: "Kioskvridning 140 grader"

Peter Törnqvist växte upp i Småland och Västergötland. Han har sedan debuten 1998 skrivit ett tiotal böcker i flera olika genrer. Mest uppmärksamhet fick romanen "Kioskvridning 140 grader" som nominerades till Augustpriset och ledde till att författaren tilldelades Svenska Dagbladets litteraturpris. Boken utspelar sig i Westra Härad, ett historiskt område som bland annat omfattar Svenarums socken i Vaggeryds kommun, där Peter Törnqvist själv växte upp. Författaren har genrebestämt romanen som en riktig "wästern".

Utflyktstips: Gör en utflykt till badplatsen Lomudden vid Rolstorpasjön i Svenarum. Det är, enligt Peter Törnqvist, "En granner liten plaja med sandstrand och smått tropisk feeling. Ett magnifikt utflyktsmål, med eller utan luftmadrass!”.

Text: Emilia Söelund

Illustrationer: Julia Palm

Fakta: SmåLit-kartan

Under våren fick läsare och bibliotekarier i länet skicka in tips på böcker som har koppling till Jönköping län. Av 145 inkomna förslag valdes 24 litterära utflyktsplatser ut. Alla besöksmål har märkts ut på en digital karta på SmåLits hemsida. Där kan man också lyssna på ljudfiler, där skådespelare från Smålands musik och teater har läst in texter ur böckerna. SmåLit-kartan kommer också att delas ut som en tryckt folder.

Lyssna: SmåLit-kartan

Urvalskommittén utgjordes av Rebecca Lidén, projektledare för SmåLit, Lars Alkner, kulturchef i Värnamo, Axel Botero Fridholm, bibliotekschef i Eksjö och Emilia Söelund, kulturredaktör för Jönköpings-Posten.