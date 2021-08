350 löpare gjorde upp i VP Citylopp: ”Det är ett väldigt roligt lopp”

Regnmolnen sprack upp till solsken och en fin sensommarkväll lagom tills starterna påbörjades i centrala Vetlanda under fredagskvällen. Något som inte bara lockade publik till VP Citylopp - utan också flera efteranmälda löpare.

– Det känns jätteskönt att vi äntligen har kunnat genomföra detta igen. Vi landade på ungefär 350 löpare tillslut, varav 130 anmälde sig på plats här under eftermiddagen, säger tävlingsledare Pelle Sundling.

I 10-kilometersloppet var det slutligen 76 herrar och 16 damer som startade och gjorde upp om pallplatserna. I motionsloppet på 5 kilometer startade 56 löpare.

Se loppet i repris här!

På herrsidan var det redan tidigt i loppet Oscar Claesson från IKHP Huskvarna som drog upp farten och skaffade sig en liten lucka bakåt. Vid varvning efter fem kilometer låg han ett par minuter före både Andreas Davidsson och Anton Rehn från Högby IF – och den ledningen höll han sedan hela vägen in i mål. Claesson sprang i mål som segrare på tiden 31:04, Davidsson tog hem andraplatsen på 31:34 och Regn fixade tredjeplatsen på 32:45.

– Jag tycker det kändes som att jag hade lätta ben så jag kunde hålla uppe ett jämnt tempo hela vägen. Planen var att lägga in en liten tempoökning redan i början för att se hur Andreas (läs: Davidsson) skulle reagera eftersom han är väldigt vass, säger Claesson efter loppet.

På damsidan var det mer jämnt till att börja med, då Kristin Nordqvist från Eksjö och Sofia Asplund från OK Norrvirdarna höll jämna steg inledningsvis. En bit in i loppet var det dock Eksjö-löparen Nordqvist som visade bäst form för dagen och drog ifrån Asplund. Luckan hon skapade bakåt höll hon sedan genom de återstående kilometerna och hon kunde därmed springa in som segrare på tiden 41:49.

– Det är ett väldigt roligt lopp eftersom det är så mycket publik och två varv, så det har varit superkul. Jag sprang marathon i Jönköping i lördags så jag var lite trött i benen och visste inte riktigt hur det skulle gå, så det känns jättekul att det blev en vinst, säger Nordqvist efter loppet.

Asplund höll fast vid andraplatsen när hon sprang in på 43:01 och tredjeplatsen sprangs hem av Forserum-löparen Lova Kallhed på tiden 47:16.

Se stort bildspel från loppet här!