37 livsöden från länet visas på ny utställning: ”Länsmuseet för en kamp mot historielösheten”

Den extravaganta 1800-talsförfattaren Oscar Wilde författade många visdomsord och en del av dem cirkulerar än idag. När jag besöker Jönköpings läns museums utställning "Kampen i tiden" maler ett av hans citat i mitt huvud: "Det enda vi lär oss av historien är att den upprepar sig".

Denna innehållsrika utställning är en vindlande kartläggning av trakterna runtomkring Jönköping. Såväl lustfyllda som skrämmande händelser har ägt rum i denna trakt, vissa av dem är kända, andra är relativt okända. Presentationen är mycket pedagogisk medan innehållet stundtals är mörkt. Vi lär känna bygdehistorien genom 37 personers olika livsberättelser och verk. Skilda objekt och texter om de olika individerna samsas på väggarna, i montrar och i installationer. Teman som exempelvis religion, identitet, plats och arbete fungerar som ingångar till både universella och tidstypiska fenomen. Personintroduktionerna är en guldgruva för den som vill fortsätta med efterforskningar på egen hand.

Inventeringen startar i stenålderns jägarsamhälle, men historierna blir desto mer specifika i förhållande till vikingatidens vapen och föremål. Det berättas om bonden Ärinvards runsten och om det världskända järnsvärd som hittades i Tånnö för tre år sedan av den åttaåriga flickan Saga Vanecek. Detta buckliga och slitna föremål, från 700- eller 800-talet, kan skådas i en upplyst monter. Objekt som dessa brukar vanligtvis presenteras som om de hör till en avlägsen epok, men här flätas de in i ett större sammanhang. Intrycket av att alla tider är mer eller mindre besläktade med varandra förstärks genom den icke-kronologiska dispositionen.

Jönköping har ett rykte om sig att vara en utpräglat kristen stad, något som inte direkt tycks långsökt när man beaktar stadens historia. Redan på 1100-talet, då läran var ny i Sverige, förespråkade Biskop Gisle stenkyrkornas förtjänst. Det var han som initierade byggandet av kyrkan i Rydaholm, vars torn än idag smyckas med hans porträtt. Hanna Ouchterlony från Värnamo grundade Frälsningsarmén 1882, för att i guds tjänst hjälpa samhällets mest utsatta.

Men tron behöver inte bara vara av godo, den kan även ge upphov till vidskeplighet, förtryck och mord. Häxprocesserna som hemsökte Sverige under flera århundraden är ett exempel på detta. Paranoian och angiverierna duggade tätt och tillståndet kan beskrivas som en masspsykos. Processerna ses idag som ofantligt barbariska samtidigt som de har en del beröringspunkter med nutidens näthat.

I utställningen berättas det om Elin i Horsnäs som under sitt liv förföljdes av häxrykten. Hon genomgick det så kallade vattenprovet och överlevde. 1611 avrättades hon, men denna gång inte på grund av hon var häxa utan för att hon hade mördat sin make. En annan sorglig historia är den om ett skrin med benrester från ett foster som hittades i Bringetofta kyrka 1992. Det hade legat gömt i en av kyrkväggens sprickor i ungefär 200 år. Förr i tiden fick dödfödda bebisar inte begravas på kyrkogårdar utan gömdes på undanskymda platser. Detta skelett är en påminnelse om denna sedvänja.

Människor som av olika anledningar inte har ansetts passa in i gemenskapen och därför har fått utstå ohyggliga prövningar är ett relevant tema. Margita Petersson överlevde koncentrationslägret i Auschwitz och kom senare att bosätta sig i Värnamo. Hennes svartvita porträttbild, smycken och svenska grammatikbok från realskolan ger små ledtrådar till vem hon kan ha varit. Rasismen visar återigen sitt ansikte i delen om journalisten Negra Efendić. Hon flydde från de Jugoslaviska krigen under 1990-talet och hennes första skoldag i Sverige utvecklade sig till en fortsatt förföljelse. Skinnskallar och "Sverigesympatisörer" hade täckt hennes skåp med klistermärken på vilka det stod: "Åk hem". I utställningen kan man kliva in i ett bås som ser ut som ett kapprum i en skola. Skällsord har sprejats på väggarna.

Det finns många historier att undersöka och de säger alla något om sin tid, många säger också något om samtiden, även om de härrör från en annan epok. Adliga personer blandas med arbetare, alla ägnas ungefär lika stor uppmärksamhet. Bakom denna utställning ligger det en hel del research och det är en fördel att inte alla namn hittills är så omskrivna i historieböckerna.

Denna utställning fungerar som påminnelse om att vår historia inte alltid tjänar på att läsas linjärt, då gamla företeelser ofta uppenbarar sig i nya förklädnader. Det förgångna strömmar in i nutiden och vice versa.

"Kampen i tiden" kunde lika gärna ha hetat "Kampen mot historielösheten", det är i alla fall så jag tolkar utställningens huvudsakliga syfte. Den vänder sig till hela familjen – den innehåller till och med ett interaktivt spel – utan att för den skull bortse från obehagliga händelser och brott. Den balanserar ibland på en slak lina, men klarar sig galant. Historiekunskaperna, som den tillför, gör oss troligen inte till godare människor men de kan få oss att tänka i lite vidare banor.

Sara Arvidsson

Om utställningen

Kampen i tiden

Jönköpings läns museum

Visas till: ingår i museets basutställningar