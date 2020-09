Allsvenska meriter till VIB – sökte upp klubben själv: ”Känns klockrent”

Vissa värvningar är smidigare än andra.

Men det är sällan det går så lätt till som när Vetlanda IB hittade sitt senaste tillskott på målvaktssidan. Linda Malm, med meriter från spel i Allsvenskan, sökte själv upp klubben och hörde sig för.

Nu är parterna överens om att hon ska spela med division 1–laget kommande säsong.

– Hon har spelat i Endre IF på Gotland i många år och sedan har hon flyttat runt en del på grund av jobbet. Hon har bland annat spelat med Fröjered i Allsvenskan. Nu efter något års uppehåll har hon hamnat i Eksjö på grund av sin jobbsituation och då kände hon att det var dags att ta upp innebandy igen. Hon saknade att spela så då tog hon kontakt med oss, säger VIB–tränaren Robin Wallén Nilsson.

Utöver att 26–åriga Linda Malm både breddar och spetsar till en redan stark målvaktssida kommer hon även att hjälpa till på fler sätt i klubben.

– Hon kommer in med mycket rutin och kunskap. Hon har även aviserat att hon ska hjälpa till som målvaktstränare för våra ungdomslag i den mån hon kan. Det känns klockrent för det är någon vi har tittat på att få in i föreningen. Nu får vi in någon med kunskap som kan hjälpa till att boosta målvaktssidan i hela föreningen, säger Wallén Nilsson.

I division 1–laget kommer Linda Malm att konkurrera med Amanda Johansson och Maria Claesson om speltiden. Och konkurrenssituation lär det minst sagt bli med tre så pass duktiga målvakter.

– Vi har en extremt stark målvaktssituation. Vi har i mina ögon en av Smålands mest talangfulla målvakter i Maria Claesson. Sen har vi Amanda Johansson som spelade i Allsvenskan i fjol och så nu också Linda Malm som också har allsvenska meriter och rutin. De gör att vi får in konkurrens om speltiden och det tror jag är sunt i alla aspekter. Jag tror att det kommer lyfta våra målvakter ytterligare.

Att hon valde att söka upp just er är ett bra kvitto på att ni gör något rätt?

– Vi är såklart jättetacksamma för det. Vi känner själva att för varje dag, vecka och månad som går så blir vi mer attraktiva för spelare att komma till. Det arbetssätt som vi använder för vår innebandy och den sammanhållning vi har är attraktiv både för spelare utifrån och för spelare som vill stanna.