Systrarna Alma och Klara Thormalm strålade samman redan för en vecka sedan i Jönköping.

När tidningen pratar med storasyster Alma har de gjort resan till Ungern tillsammans med övriga landslaget där bland andra Nässjökillen Victor Johansson ingår.

– Massa restriktioner, konstaterar Alma Thormalm om reglerna som råder för simmarna under Europamästerskapet.

– Vi har blivit testade och har fått namnbrickor som vi behöver scanna när vi går ut och in genom dörren till hotellet. Där bekräftas hela tiden att man uppvisat ett negativt test för corona, säger hon.

Simmarna lämnar inte hotellet. Därför blir det mycket häng mellan systrarna Thormalm som, precis som förr, bor tillsammans under resan.

– Vi har inte sett varandra sedan i julas. Klara kom nyligen hem från USA. Så vi har mycket tid att ta igen, förklarar Thormalm.

Men Vetlandasimmarna köper förstås alla restriktioner till hundra procent.

– Ja, vi är ju bara glada att de lyckats fixa allt det här så vi kan ha ett mästerskap igen. Det är lite nervöst när det var så längesen man tävlade mot så här bra motstånd men det ska bli jättekul, säger hon.

För Alma Thormalm är det 50 och 100 meter fritt samt 4x100 meter fritt som gäller under EM.

Och trots att tävlingarna varit få under pandemin har 25-åringen ändå visat att hon är i sitt livs form.

Hon slog personligt rekord både på 50 och 100 meter så sent som i mars.

Är du bättre än någonsin?

– Jag hoppas det iallafall. Det har känts väldigt bra hela säsongen. Det är jättesvårt att svara på vad det beror på. När jag gick på college i USA hade jag det jättetufft de två första åren och fick inte alls till det. Men sen hände något. Sista året i USA släppte bara allting och sedan dess har trenden hållit i sig. Så hemligheten har väl i så fall varit att hålla i fast det gick tungt ett tag.

Nu är hon så pass bra att hon är ett av namnen som diskuteras när de sista platserna i det kommande olympiska spelet ska tillsättas.

– Det är jättekul men också lite skrämmande, säger hon.

Det hon presterar under EM i Ungern och under ytterligare några tävlingar under sommaren kommer avgöra hennes OS-öde.

– Jag försöker inte tänka på OS så mycket för jag vill inte att det ska bli en extra stress. Men vi är några tjejer som verkligen är superjämna och som det står mellan. För mig handlar det bara om att göra mitt allra bästa och se hur långt det räcker.

Men vad skulle ett OS betyda för dig?

– Allt. Ett OS är allas dröm. Det är klart man vill vara med där.

Fotnot: För Klara Thormalm är det 50 och 100 meter bröstsim som gäller under EM medan Victor Johansson simmar 800 meter fritt. Samtliga tre simmare från Höglandet representerar numera Jönköpings SS.