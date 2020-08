Annorlunda sommar på Eksjö camping : ” Vi känner att vi är välsignade”

Under vårkanten gick bokningen för campingen bra och under Kristi himmelfärdshelgen var det fullbokat på campingen. Men under sommaren har det gått något trögare. Campingen hade hoppats på fler svenska gäster då alla blev rådda att stanna i landet.

– Vi räknade med mer campinggäster denna sommaren och vi har inte fått riktigt den utvecklingen. Men någonstans känns det som vi ändå har lyckats bäst på Höglandet, säger platschefen Peter Klockgärd.

Den stora förlusten har varit avsaknaden av de tyska turisterna som brukar stå för 30 procent av beläggningen.

– Men nu har jag hört att de har släppt på karantänen så det kanske kan bli bättre i augusti, säger Peter Klockgärd.

Peter berättar att det var många avbokningar inom campingverksamheten och att många husvagns- och husbils-klubbar avbokade de platser som de bokat för sommaren. Men campingens uthyrning av stugor har hållit jämn nivå med föregående år.

För Eksjö camping och konferens har det trots allt gått bra. Den del som gått bäst har varit Under eken, serveringen på campingens område.

Campingen har under våren och sommaren erbjudit hemkörning av mat till personer som är över 70 år. Men de erbjuder också avhämtning.

– Det är vi väldigt tacksamma för mot Eksjöborna, säger Peter Klockgärd.

Även glassförsäljningen har gått bra för campingen, trots pandemi och sommarvärmens frånvaro.

– 2018 slog vi rekord men det är klart att det inte är lätt att nå. Men det har gått bra, berättar han.

Aktiviteterna som finns på anläggningen har också gått bra.

– Äventyrsgolfen och frisbeegolfen har lockat många och padeltennisen, många har varit ute med trampbåtarna också, konstaterar han.

Peter tror att det stora intresset för de olika aktiviteterna i år, delvis kan bero på pandemin. När till exempel Astrid Lindgrens värld är stängt och mycket aktiviteter och evenemang har fått ställas in vill både turisterna och Eksjöborna hitta något annat.

Eksjö camping brukar själva ha evenemang på somrarna. I år har mycket fått ställas in, men de har haft några trubadurer som framträtt och lite skoj för barnen.

– Vi har haft någon som har spelat musik vid lunchtid. Men bara ett fåtal gånger och det är inget vi har annonserat om.

Förutom att det ibland funnits en lunchtrubadur har campingen anordnat Timmen skoj. En barnaktivitet som fungerar som roliga timmen på området.

– Som mest var det 40 barn så det har varit positivt.

Eksjö camping har inte heller behövt ta några tråkiga personalbeslut till följd av pandemin.

– Vi har inte sagt upp någon eller permitterat någon och vi har tagit in 40 stycken sommarjobbare, det är där runt vi brukar ligga, säger Peter.

Anledningen till att Eksjö camping har valt att hålla sig runt 40 sommarjobbare är att de vill hålla samma kvalité som vanligt. De har däremot behövt ändra lite på scheman.

– Vi har fått minskat någon timme i schemat bara, berättar han.

Eksjö camping känner att de har klarat sig fint, nu hoppas de på att hösten och vintern blir bra.

– Vi känner att vi är välsignade, så än så länge känns det bra. Sedan får vi se till hösten, men vi har fått in lite bokningar.