Artisterna som uppträder – så blir sommarens ”Allsång på Skansen”: ”Så peppad, glad och stolt”

Sanna Nielsen är tillbaka som allsångsledare för sjätte året i rad i SVT-programmet som traditionsenligt sänds från Skansen under sommarmånaderna. I år välkomnas dessutom publiken tillbaka till Allsångsscenen efter fjolårets pandemiuppehåll.

– Det blir en liten men ack så härlig publik på plats. Det är något som vi alla, och jag framförallt, har längtat oerhört mycket efter, säger Nielsen på en presskonferens.

En av de första artisterna ut är Molly Sandén, som släppte albumet "Dom ska veta" i år. Sandén har även uppmärksammats på Oscarsgalan 2021, eftersom hon gör en av rösterna i filmen "Eurovision song contest: The story of fire saga". I avsnittet får hon sällskap av bland andra komikern Per Andersson och artisterna Lisa Nilsson, Pernilla Andersson, Anis Don Demina och Sami.

"Allsång på Skansen" bjuder även på flera av årets Melodifestivaldeltagare. I det andra avsnittet dyker Eric Saade upp, medan Eva Rydberg och Ewa Roos får chans att showa i det tredje avsnittet. Den 27 juli är det dags för Melodifestivalvinnaren Tusse Chiza att kliva upp på Allsångsscenen, tillsammans med bland andra Arvingarna, Cherrie och Eagle-Eye Cherry.

På popfronten kan tittarna se fram emot Thomas Stenström, Tove Styrke, Newkid och Sabina Ddumba under säsongen.

Den 10 augusti är det dags för "Allsångsscenen är din" – det extraavsnitt som sänds efter att den vanliga allsången har slutat. Här får en artist får breda ut sig med egna låtar under en timme – och den här gången är det Benjamin Ingrossos tur. Under året släppte han albumet "En gång i tiden", dessutom har han dykt upp i tv-rutan med sitt egna matlagningsprogram "Benjamins" under vintern.

– Jag är så peppad, glad och stolt över att få göra det här. Jag ser så fram emot att göra en så musikalisk och härlig timma som möjligt, säger Ingrosso på presskonferensen.

I årets sista Allsångsavsnitt får tittarna underhållning från bland andra Maja Francis, Chris Kläfford, Peter Jöback och Timbuktu.

"Allsång på Skansen" har premiär den 29 juni och det sista avsnittet sänds den 17 augusti.

Sofia Sundström/TTSara Haldert/TT

Fakta: "Allsång på Skansen"

29 juni: Per Andersson, Lisa Nilsson, Pernilla Andersson, Molly Sandén, Anis Don Demina.

6 juli: Sabina Ddumba, Eric Saade, Lena Jonsson Trio, Uno Svenningsson.

13 juli: Eva Rydberg & Ewa Roos, Takida, Loreen, Thomas Stenström

20 juli: Jelassi, Frida Öhrn, Newkid, Vikingarna, Brynolf & Ljung

27 juli: Arvingarna, Eagle-Eye Cherry, Cherrie, Tusse

3 augusti: Sandro Cavazza Charlotte Perrelli, Darin, Tove Styrke

10 augusti: Landgren/Tolstoy/Sand, Shith & Thell, Daniela Rathana

Allsångsscenen är din: Benjamin Ingrosso

17 augusti: Maja Francis, Chris Kläfford, Peter Jöback, Timbuktu