Åsa Storck: Två riktigt bra deckare att läsa utomhus

Jag minns känslan. Det är 70-tal och jag står framför deckarhyllan på Bromölla folkbibliotek. Jag har just lämnat tillbaka ”Döden på Nilen” av Agatha Christie som jag sträckläst. Går lite håglöst fram till deckarhyllan för att leta efter något nytt att läsa. Blir varse att det finns minst trettio böcker till av samma författare! Jag lånar och plöjer allihop. Det blir inledningen på en livslång faiblesse för detektivromaner. Inte förrän jag tio år senare går på bibliotekshögskolan förstår jag att det inte är riktigt fint att gilla deckare. Nästan lika illa som att gilla dåtidens FLN-böcker. Ja, böcker med inriktning Flärd Lidelse Njutning alltså, skrivna av Jackie Collins, Judith Krantz och gänget. Jag framhärdar dock, motvalls som alltid. Ingen ska bestämma vad jag ska läsa.

Nu är det 2020 och alla läser vad de vill. Och jag har just läst två riktigt bra deckare, båda med kopplingar till kända författare.

”En giftig skandal” av Kristina Appelqvist skildrar en deckarfestival med Agatha Christie-tema på Västgöta universitet. En annons i dagstidningen samma dag som deckarfestivalen inleds: ”Härmed tillkännages att ett mord kommer att äga rum på Västgöta universitet fredagen den 1 juni kl 20.00” ses bara som ett smaklöst skämt och en blinkning till Agatha Christies ”Ett mord annonseras” där en annons med samma formulering förekommer. Ända tills ett mord verkligen begås när en person under invigningsmiddagen förgiftas med cyankalium i champagnen.

I december 1926 var Agatha Christie försvunnen under elva dagar. När hon återfanns på ett hotell i Harrogate sa hon sig ha tappat minnet. Hon avslöjade aldrig vad hon gjort och varför hon höll sig gömd under dessa dagar.

När det i Kristina Appelqvists bok avslöjas okända brev från Agatha till den svenska Matilda Posse som hon träffat på hotellet i Harrogate, så önskar man som läsare att det vore sant. Förvecklingarna kring den okända brevsamlingen, en träffande skildring av nålstick och utmaningar i den akademiska världen och en mordgåta med oväntad upplösning gör berättelsen synnerligen läsvärd. ”En giftig skandal” är svensk pusseldeckare när den är som bäst. Bonus är att man också blir sugen på omläsning av Agatha Christies detektivromaner, som ”Ett mord annonseras” och ”Cyankalium och champagne” eller varför inte hennes självbiografi som utkom efter hennes död?

”Mordet på en sjöjungfru” av danska författarna Rydahl och Kazinski är också en roman om hemligheter och okända perioder i en författares liv. Precis som ingen vet vad Agatha Christie hade för sig under de elva dagarna i december 1926, så finns det sex månader i Hans Christian Andersens liv som man inte vet så mycket om. H. C. Andersen skrev dagbok i hela sitt vuxna liv utom sommaren 1834. Då är han just tillbaka i Köpenhamn efter en resa till Italien. Inget i H. C. Andersens liv har gått som han tänkt sig. Han har misslyckats i alla konstarter han provat på. Nu är han utfattig och olycklig. Ännu har han inte börjat skriva de sagor som ska göra honom till en världsberömd och älskad författare. I berättelsen blir han nu dessutom misstänkt för mord, ett mord han måste bevisa att han inte begått. Hans enda chans att klara sig från att bli dömd och avrättad är att hitta den verkliga mördaren.

Köpenhamn på 1830-talet är en smutsig och hård stad, full av fattigdom, stank och utsatthet som skildras utan något förmildrande filter. Hans Christian hittar en osannolik bundsförvant och tillsammans tar de sig igenom elände och strapatser för att lösa mordgåtan. Hans Christian är van vid att vara utanför och utsatt för andras löje och hån. Han hör tingen tala och ser saker som andra inte uppfattar, något som i berättelsen hjälper honom att få tag på den verklige mördaren.

Den som läst H. C. Andersens sagor känner igen anspelningar på de eventyr som H. C. Andersen snart kommer börja skriva. Självklart ”Den lilla sjöjungfrun” men också ”Den lilla flickan med svavelstickorna”, ” Herdinnan och sotaren” och ”Den ståndaktige tennsoldaten”.

”Mordet på en sjöjungfru” är en grym historia, med många otäcka scener, men så väl berättad att man bara läser och läser. Slutet är sorgligt trovärdigt: ingen rosaskimrande upplösning där alla får en ny chans och allt ordnar sig utan mer som livet verkligen kan.

H. C. Andersens egen väg ur eländet blir på det sätt som är hans, han skriver:

”Långt ute i hafvet är vattnet så blått som bladen på den vackraste blåklint och så klart som det renast glas, men det är mycket djupt, djupare än något ankartåg kan nå, och så många kyrktorn behöfvde ställas ofvanpå varandra för att från bottnen nå upp öfver vattenbrynet. Der nere bor hafsfolket.”

Åsa Storck

författare och bibliotekschef i Vaggeryds kommun

Tips på utomhusläsning

Mord med koppling till Agatha och Hans Christian:

”En giftig skandal” av Kristina Appelqvist, utgiven 2020 på Piratförlaget

”Mordet på en sjöjungfru” av Rydahl & Kazinski, utgiven 2020 på Polaris

