Begravning Folke Johansson

Begravningsgudstjänst, har i kretsen av de närmaste, hållits i Skepperstads kyrka för Folke Johansson, Berget. Akten inleddes med att kantor Marit Vaadre på orgel spelade Tröstevisa av B Andersson varefter Anders Axelsson till eget gitarrackompanjemang sjöng Jealous of the Angels av D Taggart. Officiant var komminister Göran Wiking som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Under stilla musik tog familjen och övriga närvarande ett sista avsked. Anders Axelsson sjöng därefter Angels av R Williams.

Till avslutning framfördes på orgel Amazing Grace, Folkmelodi och under klockringning lämnade de församlade kyrkan. Ggravsättning kommer senare att äga rum på Skepperstads kyrkogård. Minnesstund följde i Skepperstads församlingsgård. Svägerskan Lenette Ahnstedt Farstorp medverkade med sång och musik, systern Carina Henriksson Björnskog, syskonbarnen David Ahnstedt Farstorp och Elsa Lundberg Hillerstorp, systern Inga-Britt Oscarsson Anderstorp samt Bitten Johansson Tallåsen delade minnen. Tal hölls av Nicklas Gunnarsson, Gullspång samt brodern Sigge Ahnstedt, Farstorp.

För värdskapet svarade Andreas Runeborn och samvaron avslutades med en andakt av Göran Wiking och sången Stad i ljus framfördes av Lenette Ahnstedt. För att hedra Folke Johanssons minne hade utöver blommor minnesgåvor lämnats till Hjärt-Lungfonden, Föreningen Aorta Dissektion samt Ronald Mc Donald Hus. Blommor och gåvor märktes från Team Flisarna, Skepperstads Jaktlag, Skepperstads och Solkaryds Byalag.