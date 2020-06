Begravning Kenth Carlsson

Begravningsgudstjänst har ägt för Kenth Carlsson, Tånghult i Equmeniakyrkan Ekenässjön. Efter klockringning inledde Lennart Nilsson på flygel och Anton Nilsson på trombon med att spela För kärlekens skull av T Gärdestad. Johan Ottosson inramade gudstjänsten med att sjunga Amazing grace och Som en bro över mörka vatten av P Simon, till flygelackompanjemang av Lennart Nilsson.

Officiant var pastor Sven Holmqvist som höll ett personligt griftetal samt förrättade överlåtelsen. På CD spelades Did I Tell You med J Williams. Under stilla musik tog de närmaste ett sista tack och farväl av Kenth vid kistan. Gemensamt sjöng man En vänlig grönskas rika dräkt och O store Gud. Sven Holmqvist läste Vår Fader, samt välsignelsen. Till avslutning spelade Lennart och Anton Nilsson tillsammans What a Wonderful World av L Armstrong. Efter Gudstjänsten var kyrkan öppen för vänner, som ville ta ett sista avsked av Kenth. För att hedra minnet av Kenth Carlsson hade förutom med blommor, gåvor lämnats till Näsby Skytteförening och Stiftelsen Osteogenisis Imperfecta.

Bland blommor och gåvor märktes familjen, släkt och många vänner, Ekenäs Mekaniska, Fiskegänget vid Solgen, Robotteknik Automation AB, Björköortens Jaktvårdsförening, Stallarps Jaktlag, Walego AB,Näsby Skytteförening, Augustssons Beslagsindustri, Hans Strand Maskin AB, Carrus Componenter AB, Beslag o Metall AB, och Pizzeria Napoli. Minnesstund följde för de närmaste i församlingsvåningen, där tal hölls av Sofia Töyrä som läste en dikt skriven av Lennart Malm, Anders Laago, Chatarina Rautio, RunemTessin, Inggun och Peter Grön. Mats Rendahl framförde de anhörigas tack, läste blomsterhälsningar och avslutade samvaron med att läsam diken Himmelfärdskoral av A Burman. Gravsättning kommer att äga rum på Vetlanda Skogskyrkogård.