Begravning Tyrone Harrysson

Begravningsgudstjänst, har i kretsen av de närmaste, hållits i Skogskapellet, Nässjö för Tyrone Harrysson. Akten inleddes med att kantor Bodil Karlsson på orgel spelade Air av J S Bach varefter hon på flygel ackompanjerade Ulrika Eisner som sjöng Så skimrande var aldrig havet av E Taube. Officiant var kyrkoherde Clas Jonsson som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Sonen Marcus Harrysson sjöng till eget gitarrackompanjemang With or without you av U2 och Ulrika Einser sjöng till eget gitarrackompanjemang Utan dina andetag av J Bergh.

Så tog familjen och övriga närvarande under stilla musik ett sista avsked av Tyrone. Blommor märktes från Stensjöns IF, Stensjöns Missionsförsamling och Nässjö kommun. Till avslutning spelades Magnificent med U2 och under klockringning lämnade de församlade kapellet. Gravsättning har ägt rum på Skogskyrkogården i Nässjö.

För att hedra minnet av Tyrone Harrysson har även minnesgåvor lämnats till Stensjöns IF samt Leksands IF och märktes från Klasskamraterna i 9 B, Styrelsen för Nässjö Industriby AB, Korneliussens Bygg AB, med personal och inhyrda, Åhults Älgjaktslag och Bastugänget Stensjön.