Begravning Wiwi-Ann Sundell

Wiwi-Ann Sundell,

Tranås

I Ängarydskapellet har begravningsgudstjänst med urna hållits för Wiwi-Ann Sundell. Maria Broman inledde på orgel med "Amazing grace", traditionell folkmelodi. Som psalm sjöngs "Blott en dag". Maria Broman inramade akten med sångerna "Flyttfåglarna" av L Lithell och "När löven faller" av C Häggkvist, I Åberg. Officiant var Niclas Forsberg som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Under det att musiken "Always on my mind" av W Thompson, M James, J Christopher spelades på orgel tog anhöriga och övriga närvarande avsked vid urnan. Från en inspelning sjöng Rune Sundell "Trons frid" av L Sandell, P U Stenhammar. Blommor märktes från bland andra Brunnsparkskyrkan och Tranås Hemservice. Som avslutningsmusik framförde Maria Broman "Time to say goodbye" av F Sartori, F Peterson, L Quarantotto på piano. Urnan bars ut i procession och gravsattes på Tranås nya griftegård. Som avslutning sjöngs gemensamt psalmen "Tryggare kan ingen vara".