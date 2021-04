Bengtsson trivs i stora rollen – redo för ny SM-final: ”Ska bli grymt kul”

Rögle BK har blivit bättre och bättre under bröderna Abbotts tid i klubben, och nu har de tagit sig hela vägen till SM-final. Där väntar Växjö Lakers, som vann grundserien fyra poäng före tabelltvåan Rögle.

Båda lagen vann sina respektive kvartsfinalsserier med 4-0 i matcher och spelade helt avgörande semifinaler på torsdagskvällen. I Rögles match mot Skellefteå var det faktiskt aldrig något snack i den avslutande matchen. Skånelaget vann med 4–0 och belönades med en biljett till SM-finalen som inleds på lördagseftermiddagen och blir Bengtssons andra i karriären.

– Det ska bli grymt kul. Det var en riktigt tajt semifinal och det var jäkligt roligt att vi kunde vinna. Vi har ett väldigt bra lag och en härlig grupp. Det kommer bli spännande och vi möter ju ett bra lag. Jag tror det kan bli riktigt bra matcher, säger Anton Bengtsson på fredagseftermiddagen.

Nässjö HC-produkten och den mångåriga HV-spelaren är inne på sin andra säsong i Rögle BK. Under Cam Abbotts ledning spelar laget en tempostark ishockey som ofta blir underhållande att titta på. Bengtsson har en stor roll och noterbart är att han spelade mest av alla forwards i RBK-truppen under den avgörande semifinalen.

– Det är verkligen en rolig hockey att spela. Det är köra och köra som gäller och mentaliteten de (bröderna Abbott) har är ju att man ska göra allt för att vinna. Det är skitkul att spela hockey på det sättet och hela gruppen följer vår gameplan och det vi sagt att vi ska göra. Då blir det kul att spela.

Semifinalerna avgjordes via matchserier i bäst av fem. När det nu är final är det återigen bäst av sju matcher som gäller, något som Bengtsson föredrar.

– Ja, jag gillar bäst av sju matcher mer. Det känns verkligen som att efter en serie över sju matcher så är det inget snack om att det är en värdig vinnare, säger han och får likt oss andra också bara konstatera och acceptera att det blir finaler inför mer eller mindre tomma läktare.

Även om det varit bra fart på restauranggästerna i Catena Arena som faktiskt lyckats skapa lite inramning.

– Det är väldigt annorlunda utan publik, men på något sätt har man vant sig nu. Så nu när vi hade lite fans på matcherna så minns man att "just det, det är så här det är med publik", och det var jäkligt härligt. Då insåg man ännu mer hur mycket publiken faktiskt gör. Man får så mycket energi av publiken och nu saknar jag den ännu mer när vi fått en liten försmak av det i några matcher.

Flytten från HV71 till Rögle BK inför förra säsongen har onekligen blivit en fullträff för Bengtsson. Givetvis delvis med tanke på att HV åkt ur SHL, men även efter att för egen del utvecklats och tagit en allt större roll i topplaget Rögle.

– Första säsongen var väldigt lärorik och jag fick spela väldigt mycket. Sedan kanske jag inte fick ut den offensiv som jag velat, men det har ju kommit mer den här säsongen. Jag har fått en mer offensiv roll och fått spela lite powerplay och sådär. Jag har fått mycket förtroende och har tagit steg båda säsongerna, men känner att jag har mer att ge, säger han och fortsätter:

– Så det har verkligen varit ett bra val att komma hit och testa något annat. Det har verkligen blivit en bra flytt för mig.

Under vintern har Bengtsson gjort så pass bra ifrån sig att han även fått chansen i Tre Kronor. Tre matcher blev det under en turnering i Malmö. Detta under ett par hektiska dagar där han också blev pappa, bara timmar efter den sista matchen med landslaget.

– Det var en helt fantastisk vecka. Jag hann vara med hela veckan med landslaget och sedan kom jag hem på söndagskvällen. På natten mot måndag åkte vi in till sjukhuset och fick en liten pojk. Sedan var det snabbt vidare och spela match utan sömn på tisdagen. Men det var ett helt fantastiskt dygn, verkligen magiskt, säger Anton Bengtsson vars lag rullar mot Växjö för match 1 under lördagsförmiddagen.

– Vi åker väl vid 11. Det tar runt två timmar och det är en skön grej med att det blev Växjö. Resorna blir lite smidigare.