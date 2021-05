Boström: Nässjö Basket klampade in bland de stora – tack för en uppfriskande succésäsong

Säsongen är över för Nässjö Basket. Den här texten kommer dock inte handla speciellt mycket om hur och varför de förlorade den sjätte semifinalen hemma mot Norrköping.

För hur vi än vänder och vrider på fouls, missade skott och taktiska justeringar kan Nässjö Basket inte få annat än högsta betyg för säsongen 20/21 efter att de har slagit flera egna rekord och skrivit ny historia. Joakim Källman har tillsammans med Adam Engström fått ihop en grupp och satt ett spel som skakat om alla lag i basketligan och som mycket väl hade kunnat gå hela vägen. Så bra var de när spelet stämde som bäst i kvarts- och semifinalspel.

Valter Lindström blev visserligen skadad, men han går ändå in i samma värvningskategori som flera av de andra spelarna som plockades in inför och under säsongen. Keenan Gumbs och Sheriff Drammeh har precis som Lindström en historik av knäproblem, Jordan Peltier har flera år av skadebekymmer bakom sig. Det kanske är för hårt att benämna de här spelarna som något "de andra lagen inte ville ha", men Nässjö har plockat in unga spelare med hög potential som med skador som bidragande orsak inte hamnat i de på pappret största klubbarna den här säsongen, och som under Joakim Källmans ledning därefter verkligen fått fart på sitt spel. Därtill har spelare som Craig Lecesne och David Höök bara blivit bättre och bättre under säsongens gång. Att Nässjöcoachen inte blev bättre än femma bland coacherna i SBL Awards är häpnadsväckande och nog borde han nosat på toppositionerna i den omröstningen.

Succélagets spel i slutspelet har, bortsett från match ett och två i Norrköping, varit i det närmsta perfekt. Det lilla laget i den lilla hallen har inte stått och väntat på sin tur, utan har från start varit precis så jobbiga som krävts och genom kraft och fysik först klippt regerande mästarna Borås och därefter pressat Norrköping. Detta trots att den givna point guarden Valter Lindström tidigt försvann och att även Jordan Peltier missat slutspelet. Att Höglandslaget trots detta, och trots att David Höök hämmats kraftigt av en stukad fot, vann en sjunde och avgörande match i Borås och därefter satt Norrköping Dolphins i gungning är så imponerande det kan bli.

I en helt annan del av sportens värld har våren kantats av de rika fotbollsklubbarnas försök att skapa sin egen lilla fantasiliga där bara de med mest pengar får plats. Att under samma period då kunnat följa Nässjö Baskets framfart har för min del varit otroligt befriande. Störst och rikast är verkligen inte alltid bäst. Att matcher i en dramatisk semifinalserie varvas mellan flådiga Stadium Arena och slitna Nässjö Sporthall har absolut sin charm, även om en renoverad hall såklart är ett måste om Nässjö Basket som organisation ska kunna utvecklas.

Men det, och vad som händer härnäst i föreningen, är frågor vi får lov att återkomma till. Här och nu vill jag lyfta på hatten för det Nässjö Basket bjudit mig och alla andra på. En insikt av att ett sammansvetsat lag och bra ledarskap fortfarande räcker väldigt långt i lagidrottens värld.