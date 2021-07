Bröderna från Höglandet ställs mot världseliten: ”Kommer att bli en rolig utmaning”

När Kungsbacka Open II ska avgöras under veckan finns de två bröderna Rickard och Robert Kjellberg med på startlistan. Bröderna, som vanligtvis håller till på First Class Padel som tränare, kliver in i turneringen under tisdagen där ett portugisiskt möte står på programmet.

American Padel Tour, APT, startades upp 2020 med målsättningen att sprida sporten och höja nivån i Amerika. De olika turneringarna planerades då främst att genomföras i Sydamerika, men inför årets säsong har det spridit sig till Europa.

Av den anledningen spelas APT på flera olika platser runt om i Europa under sommaren, varav Kungsbacka utanför Göteborg är en av dem. Till tävlingarna bjuds ett par wildcards in till spel, som därmed får chansen att ställas mot några av världens bästa padelspelare. Till veckan är bröderna Kjellberg från Höglandet ett av de svenska par som har tagit en plats.

– Det ska bli väldigt intressant och roligt såklart. Nivåskillnaden mellan den amerikanska touren och den svenska där vi vanligtvis spelar är ju enorm, så det kommer att bli en rolig utmaning, säger Rickard Kjellberg.

De två bröderna spelar sin första match under tisdagskvällen, där portugiserna Pedro Araújo och Afonso Fazendeiro står för motståndet. Skulle det bli en seger i den matchen fortsätter sedan spelet under onsdagen.

Målsättningen är dock inte att gå in och vinna, menar Rickard, utan snarare att få chansen att ställas mot riktigt duktiga spelare och se hur deras spel håller på en högre nivå.

– Vi ska spela vårat spel, ha kul och se hur långt det räcker helt enkelt, säger han.

Matcherna från Kungsbacka Open II sänds via amerikanska rättigheter men går även att se via nätet.

