Christian praktiserade på stjärnkrog som 14-åring – värnar om lokalproducerad mat

Sedan januari 2020 äger Christian Oleksiy Janérs bolag Projekteriet licensen för Regional Matkultur Småland. Men Christians intresse för både mat och kultur sträcker sig längre tillbaka än så. Han beskriver det som något som alltid funnits med honom.

– Jag har vuxit upp med företaget och det tackar jag till stor del min pappa Sten Janér för. Han hade själv ett stort intresse för det lokala och var den första koordinatorn för Regional Matkultur Småland, berättar Christian som är uppvuxen i Björköby mellan Vetlanda och Nässjö.

Det var även Sten som gav en 14-årig Christian möjligheten att praktisera på Tommy Myllymäkis restaurang Sjön i Jönköping.

– Jag minns att jag kom dit och bara blev ombedd att byta om och därefter laga dessert till 200 lunchgäster. Jag visste ju knappt skillnad på deciliter och milliliter men det gick bra ändå till slut.

Christian var som liten även med och hjälpte Britt-Marie Karlsson som äger Chocolateriet i Eksjö.

Utöver matintresset har också det politiska engagemanget alltid varit stort. Intressena kan verka vitt skilda, men Christian själv upplever att de går hand i hand.

– De handlar båda om entreprenörsskap – att se och stötta enskilda personer och företag. Att hjälpa dem lyckas, oavsett om biståndet från min sida är litet eller stort.

Regional Matkultur Småland, är ett företagsnätverk som arbetar med utvecklingen av småländska livsmedelsföretag. På listan bland de 70 medlemsföretag ryms verksamheter inom såväl odling och fångst som uppfödning, försäljning och restaurangnäring.

Verksamheten är i sin tur del av ett större nätverk kallat Culinary heritage. Småland är en av 45 representerade regioner och Sverige är ett av totalt 13 medlemsländer.

Kriterierna för att ett företag ska kunna bli medlem är att de råvaror man producerar, serverar eller säljer ska ha en lokal prägel. Visionen är enligt Christian inte att försköna maten eller kräva något exklusivt, utan snarare att arbeta aktivt med kultur och koppla måltiden eller råvaran till en plats.

– Tanken är att man inte bara ska få ett mål mat utan mer än så. Rustika rätter och ingredienser som kanske glömts bort. Det är så klart inte så att man i Småland bara ska servera isterband och ostkaka – kulturen är ju trots allt i ständig förändring, säger han.

Dessutom upplever han att intresset för lokalt och närproducerat har ökat och att detta är ett relativt nytt fenomen.

– Man behöver inte gå långt tillbaka till en tid då många krögare inte förstod vikten av det lokala. De brydde sig inte om var köttet kom ifrån och inte heller konsumenten var lika intresserad och frågvis som i dag.

Ett konkret kriterium för att en restaurang ska kunna bli medlem är att minst en maträtt från den dagliga menyn i huvudsak ska vara baserad på det lokala.

– Med detta menas råvaror som finns sex till åtta mil från restaurangen. Självklart slår jag ingen på fingrarna om det är tio mil men det ska finnas en klar lokal prägel, säger Christian.

– I dessa tider vill man dessutom stödja det närliggande och det finns ofta mer att ta del av än man tror.

Som potentiellt medlemsföretag kontaktar man eller blir kontaktad av Regional Matkultur Småland. Christian ser då över menyn eller det utbud som företaget erbjuder och uppfyller man kriterierna som finns skickas en förfrågan till Europa koordinatorn för Culinary Heritage, som senare godkänner.

Därefter tilldelas man ett medlemsbevis och en skylt som visar att man lever upp till den standard som efterfrågas.

– Man kan se det som en form av kvalitetssäkring, säger Christian.

Clara Rylander, som sedan närmare ett år tillbaka driver Mossebo gästhem i Pelarne, mellan Mariannelund och Vimmerby, upplever att Regional Matkultur Smålands kriterier går i linje med den egna verksamheten.

Som 70:e medlemsföretaget mottar hon den här dagen verksamhetens medlemsbevis och nytryckta skylt.

– Vi gör allt vi kan för att driva vår verksamhet framåt och det här medlemskapet blir en bekräftelse på vad vi redan kan, men ofta tar för givet. Det har gått i ett sedan vi startade men den här stunden ger tillfälle att stanna upp och värdesätta det hårda jobb som läggs ner, säger Clara.

Hon berättar vidare att verksamheten drivs tillsammans med kollegorna Andrew Johnston och Anders Nibelius. Nycklarna till gästhemmet tog de emot den 1 oktober förra året och fyra dagar därpå öppnade man upp restaurangen.

– Som nystartat företag finns det så många komponenter i fråga om vad man ska driva och hur. När vi tog över efter de förra ägarna ville vi ge Mossebo gästhem ett nytt koncept. Gården har en lång och anrik historia och byggnaderna är från 1600- och 1700-talet. Vi ville ha en meny som passade dessa anor.

För Clara och de andra kollegorna är mat och miljö sammanflätat och man vill genom detta göra Mossebo gästhem till en lokal träffpunkt – dessutom bär Claras mamma Christina det huvudsakliga ansvaret i köket.

– Mamma är inte utbildad kock men hon har alltid lagat rustik mat från grunden, berättar Clara som upplever att även detta stämmer överens med Regional Matkultur Smålands filosofi.

Hon berättar att man under hösten anordnade helgmiddagar där man bjöd på klassiska herrgårdsrätter som slottsstek och när julen nalkades dukade man upp ett traditionsenligt julbord.

Trots corona-pandemin har Mossebo gästhem under våren kunnat servera sina gäster genom att erbjuda take away. Successivt har man under sommaren kunnat öppna upp alltmer och i dag kan gäster återigen sitta ner – både i trädgården och inne i gästhemmet.

– Under sommaren har vi en väldigt lokalt präglad meny med lokala leverantörer. Vi serverar mycket fisk som kommer från vår fiskare i sjön Åsunden. All potatis tar vi från Axelssons i Aby utanför Målilla och alla mjölkprodukter tas från Emåmejeriet, berättar Clara och tillägger att den lokala prägeln alltid legat även mamma Christina varmt om hjärtat.

Utöver Mossebo Gästhem välkomnades nyligen även Eksjö stadshotell, Vaxblekaregården, Filmbyn Småland, Lulles i Sävsjö, Räven & Osten i Järnforsen och Smaland Brewing i Jönköping som nya medlemsföretag i Regional Matkultur Småland, som enligt Christian expanderar snabbt.

– Min förhoppning är att det kommer finnas 120 medlemsföretag år 2021.