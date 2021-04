Cykelstölderna ökar i landet – men inte i Aneby

Under 2020 anmäldes 77 207 cyklar stulna i Sverige. Det motsvarar 74 stycken per 10 000 invånare. Det visar Försäkringsbolaget Ifs kartläggning av nya siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Sett till befolkningsantalet är siffran den högsta sedan 2005.

I en undersökning genomförd av Syno International på uppdrag av Försäkringsbolaget If uppger 54 procent av de tillfrågade att de någon gång har blivit bestulna på en cykel. Enligt 7 procent har stölden skett det senaste året, och en av fyra säger att de har avstått från att köpa en ny cykel på grund av stöldrisken.

I Jönköpings län anmäldes 1 836 cykelstölder förra året. Det motsvarar 50 stölder per 10 000 invånare. Antalet ligger ungefär på samma nivå som 2019.

Men skillnaden mellan kommunerna i länet är stor.

I Eksjö, som är mest utsatt, anmäldes 75 stölder per 10 000 invånare under 2020. I Aneby anmäldes totalt 3 cykelstölder under föregående år, vilket motsvarar 4 stölder per 10 000 invånare.

Fakta: Antal anmälda cykelstölder på Höglandet 2020

Kommun: Cyklar / Elcyklar / Stölder per 10 000 invånare / Utveckling sedan 2019

Aneby: 3 / 0 / 4 / -5

Sävsjö: 9 / 0 / 8 / -14

Vetlanda: 59 / 5 / 22 / -10

Nässjö: 110 / 14 / 35 /-23

Tranås: 124 / 22 / 66 / +4

Eksjö: 133 / 3 / 75 / +17

Källa: Försäkringsbolaget If

Fakta: Tips för att minska risken att cykeln blir stulen

1. Lås din cykel med ett godkänt U-lås eller bygellås som komplement till cykelns fast monterade bakhjulslås (som också ska vara godkänt).

2. Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett fast förankrat föremål.

3. Se till att föremålet du låser fast cykeln i inte kan lyftas eller enkelt manipuleras, till exempel ett staket som kan sparkas omkull eller en trafikskylt som är kort.

4. Parkera helst inte cykeln på undanskymda platser. Om möjligt, ställ cykeln där många människor är i rörelse.

5. Låt inte cykeln stå ute över natten. Har du tillgång till låst cykelförråd eller eget garage – ställ in cykeln på kvällen.

6. Ta alltid med batteriet till elcykeln, lämna det aldrig vid cykeln.

7. Om möjligt, ta av sadeln. Det gör cykeln obrukbar för tjuven.

8. Klistra över eller dölj märket om cykeln är dyr.

9. Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats.

Källa: Försäkringsbolaget If