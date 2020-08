Dramatik när Hultsjö vände mot Vetlanda: ”Väldigt skönt”

Säsongens lokala prestigemöte i division 2 Östra Götaland hann knappt börja innan FC Vetlanda hade gjort mål. Maja Johansson gav laget ledningen direkt i matchinledningen.

Matchen var under samtliga 90 minuter en tät historia och Vetlandas mittbackspar Ellen Saari och Linn Jältborn såg länge ut att ha gästernas anfallsspel under full kontroll.

Men efter en timmas spel small det till. Stina Johansson fick bollen några meter utanför straffområdet, tittade upp och drog till. Bollen gick i en båge över hemmalagets målvakt Stina Åhlund.

– Jag tyckte hon stod långt ut hela matchen och jag tänkte att får jag chansen måste jag försöka lyfta bollen över henne, säger målskytten om sitt påpassliga mål.

Matchen tuggade på och såg ut att gå mot 1-1. Då fick bortalaget en hörna. Bollen slogs mot den första stolpen, överrumplade målvakten och letade sig in i mål. 1-2.

– Jag tycker vi är det bättre laget under hela matchen, även om vi släpper in dem lite och då kommer de in i matchen. Men på det stora hela tycker jag vi äger matchen helt, säger Stina Johansson.

FC Vetlanda försökte forcera in en kvittering och vaskade fram några farligheter. Men Hultsjö IF Atom höll undan och vann.

Hemmalagets Ellen Saari delar inte Stina Johanssons bild av matchen.

– Jag tycker vi spelar bra boll och förtjänar att vinna. Det är så jäkla surt att de får in sina chanser samtidigt som vi har många utan att sätta dit dem, säger lagkaptenen innan hon fortsätter:

– Det kändes som att vi löste deras spel bra. Jag vet inte. Jag är rätt upprörd nu. Men vi hade fina anfallskombinationer, det är det sista som vi inte lycka med. Vi slarvar lite och de lyckas med sina anfall.

Segern var Hultsjös första ”riktiga” trepoängare för säsongen efter att ha vunnit på walk over mot Kalmar Södra tidigare i augusti. Att segern togs borta mot FC Vetlanda gjorde inte saken sämre.

– Det är väldigt skönt, det var några långa extraminuter där. Men det känns skönt. Det är extra skönt eftersom det inte blir något returmöte den här säsongen, avslutar Stina Andersson.