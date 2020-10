Drömstart för Forserum – oväntad målskytt klev fram: "Det trodde jag inte"

Det var fart och fläkt från start när Forserums IF tog emot Nybro IK i sin historiska första match i division 2.

Men det var mållöst långt in i första perioden innan Robert Hakkarainen klev fram och sköt bollen i mål med ett backskott.

– Det var otroligt skönt men lite oväntat eftersom jag inte är någon känd målskytt. Jag försökte träffa mål, fick ingen drömträff men det var skönt att se bollen gå in mellan benen på målvakten, säger han.

Är det något du kommer att bära med dig?

– Ja, absolut.

Hakkarainen gjorde även 5-2 i en målrik andraperiod, och att bli tvåmålsskytt är inget han hade räknat med.

– Båda målen var markrullare efter fina passningar. Det är inte ofta jag gör två mål, konstaterar han.

Reducerade tre gånger

Forserums IF gick upp i en 7-2-ledning när Alexander Ritamäki hittade rätt blott fem sekunder in i tredje perioden, och i det läget såg hemmalaget ut att få en bekväm resa mot tre poäng. Men Nybro reducerade tre gånger om och såg till att matchen levde ända in i det sista.

– Det blev lite nervöst, men jag tror att vi lärde oss något av matchen förra helgen då de vände och kvitterade i slutminuterna. I dag lyckades vi hålla undan och gå segrande, säger Robert Hakkarainen, precis efter att ha firat segern i omklädningsrummet.

“Sådana matcher man vill spela”

Glädjen gick inte att ta miste på efteråt.

– Det är hur skönt som helst. Jag tycker att vi förtjänar det. Vi hade kontroll på det fram till det sista då det blev onödigt spännande. Det är jäkligt kul och skönt med en premiärseger. Vi jobbade framför allt för varandra, täckte skott och krigade. Jag tycker att vi slet lite hårdare än motståndarna, säger Hakkarainen, som håller med om att matchen hade ett högt underhållningsvärde.

– Det var en mycket rolig match att spela. Det är sådana här matcher man vill spela, det är det man tränar för.

Forserums IF fick bästa möjliga start på sin första division 2-säsong – och ska man tro Robert Hakkarainen är klubben på den här nivån för att stanna.

– Vi vill vinna varje match, sedan får vi se hur långt det har räckt när vi har spelat sista matchen. Vi har som mål att komma så högt som möjligt. Jag tycker att vi i alla fall ska slåss om topp fyra-placeringarna.

FAKTA: Division 2 Småland

Forserums IF-Nybro IBK 7-5 (1-0, 5-2, 1-3)

Mål, Forserum: Robert Hakkarainen, 2, Jonas Engberg, 2, Rickard Crona, Marcus Gustavsson, Alexander Ritamäki.

Nybro: Hampus Svensson, Edvin Johnsson, Svante Janefrid, Pontus Karlsson, Emil Ask Persson.

Publik: 50, Forserums sporthall.