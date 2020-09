Einarsson inför superderbyt: ”Har en plan på G”

Det är utan tvekan årets hetaste match i Vetlandafotbollen. Tabellfyran Myresjö/Vetlanda tar emot serieledande Hvetlanda GIF i ett stekhett derby på Myrvalla under lördagseftermiddagen.

Missa inte: Se glödheta Vetlandaderbyt på tidningens sajter.

Både prestige och tre extremt viktiga poäng står på spel – för båda lagen. Vinner Hvetlanda GIF är seriesegern i hamn. Vinner Myresjö/Vetlanda har vi en slutomgång som kan bli en rysare utöver det vanliga.

– Det är mycket som står på spel men man får försöka att njuta också. Vi åkte på en smäll senast som vi inte hade räknat med så vi är extremt revanschsugna nu. Vi vill inte förlora ett toppmöte till, säger MVFK–tränaren Jerker Einarsson.

Myresjö/Vetlanda måste plocka sex poäng och hämta in tolv mål på de två återstående omgångarna för att ha någon chans att snuva stadsrivalen på seriesegern. Samtidigt måste övriga resultat gå lagets väg eftersom både Stensjöns IF och Vimmerby IF i nuläget parkerar ovanför i tabellen.

Är det kvalplatsen ni siktar in er på i första hand eller känns det som att chansen fortfarande finns att knipa förstaplatsen?

– Vi får försöka vinna våra matcher och göra det bästa av situationen. Vi har varit målglada i vissa matcher så ingenting är omöjligt. Det är bara att gilla läget och köra.

Med tanke på att det är derby och vad som står spå spel lär det knappast vara något problem för spelarna att tända till inför matchen. Myresjö/Vetlanda har dessutom en extra morot att plocka fram.

– De har ju inte haft någon motgång än så det hade varit kul att ge dem första motgången och se hur de reagerar på det, säger Einarsson.

Ni vill inte låta dem få fira på er hemmaborg heller misstänker jag?

– Vi har väl våra tankar om hur matchen ska bli. Vi har en plan på G och kommer komma dit laddade och med en tanke som vi kommer köra efter. Sedan får vi se hur det går.

Den planen är inget du vill avslöja här?

– Nej det är vill inget jag vill säga till tidningen. Men det är inga konstigheter egentligen. Vi ska hålla oss till vårt spel som vi har gjort i de flesta matcherna. Då har det gått bra också.

MVFK–tränaren förväntar sig en välspelad och underhållande derbymatch.

– Det är uppdukat för en bra match. Båda lagen försöker spela sin egen fotboll, vill hålla i bollen och har ett eget spel. Det är väl det som är det bästa egentligen, säger han.