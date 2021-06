Eksjö siktar högt inför säsongen: ”Vi ska vara ett topplag”

IF Eksjö Fotboll slutade på fjärde plats i damernas Division 2 Nordöstra Götaland efter förra säsongens enkelserie. Inför i år har de istället placerats i Divison 2 Östra Götaland, där bland annat Höglandsderbyn mot FC Vetlanda och Hultsjö IF Atom väntar under säsongen.

– Vi ska vara ett topplag i serien och det är inställningen vi går in med, säger Eksjös tränare Kenneth Norén inför matchen.

Till att börja med är det förra säsongens mittenlag Team Södermöre, som även dem är nya motståndare för Eksjö, som står för motståndet när seriepremiären avgörs på Ränneborg under söndagen.

– Det ska bli spännande att möta helt nya lag. Sen betyder det ju också att man inte har superbra koll på alla, som Södermöre till exempel. Men vi vet att de är ett lag med många stabila spelare så vi ska försöka hålla uppe bolltempot så mycket det går och försöka skapa oss fördelar av det, säger Eksjös tränare Kenneth Norén inför matchen.

Sedan förra året har Eksjös trupp fyllts på med bland andra Johanna Jenssen, Rebecca Ekvall och Pernilla ”Pillan” Elardt Östh som kommit tillbaks efter mammaledighet. Inför premiären är de allra flesta tillgängliga för spel, meddelar Norén.

– Pillan saknas på grund av skada och så finns det ett par som det är lite oklart kring fortfarande, men det ska inte vara något som påverkar oss allt för mycket.

