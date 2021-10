Eksjöcyklisten snabbast i CykelRallarn

Arrangörerna IF Hallby SOK och Bottnaryds IF kunde efter pandemiupphållet åter bjuda in till ett CykelRallarlopp igen. Det var efterlängtat bland de många deltagarna och årets upplaga bjöd på imponerande insatser både bland elit och motionärer.

I de bägge huvudklasserna herr och dam över 65 km fick medtävlare och publik bevittna sprakande attacker och bländande soloåkning mot klara segrar.

I herrklassen var det Eksjökillen Erik Mattelin från Vimmerbyklubben Team Motorsport satte upp hög fart redan på de inledande kilometrarna. Han utmanades dock till en början hårt av Richard Larsén, Vincents CC. Vid första bergspriset efter 18 km skilde bara nio sekunder. Därefter hela två och en halv minuter till nästa grupp av cyklister.

Mattelin hade rätta dagen skulle det visa sig och han var även först över andra bergspriset vid 33 kilometer och därifrån till mål kunde han soloköra med en betryggande ledning. Segertiden i mål för Mattelin klockades till 2.05.52 och segermarginalen blev hela 4.30 minuter till Richard Larsén.

"Kul med vinst, kul med bra ben, det känns som det finns en bra grund inför nästa år", kommenterar Erik Mattelin segern på sociala medier.

Totalt lockade årets CykelRallare ca 250 deltagare, vilket är ungefär en tredjedel av vad det brukar vara på ordinarie datum i maj/juni.