Farmors omvända klassresa gav Anita stoff till ny bok

Anita Svensson har nyligen avslutat sitt andra bokprojekt. Precis som med sin första bok om Lennarts konditori, föräldrarnas livsverk, har hon tagit sig an uppgiften med lika delar nyfikenhet och saklighet.

”Från herrgårdsliv till fattighus” blev resultatet, en på en gång både personlig och allmängiltig bok om en släkts levnadsöde.

Här gör hon upp med en släkthistoria som bevisligen bättrats på genom åren, och väjer inte för de mindre smickrande detaljerna.

Anita, född i Virserum och uppvuxen i Eksjö, är numera bosatt i Ystad men har ett sommarboende kvar i Eksjö. Bakom sig har hon ett långt yrkesliv inom Stockholms skolvärld, men också några år som rektor för riksinternatet Grennaskolan.

Efter att Anita fått mer fritid började släkthistorien pocka på uppmärksamhet.

– Inom släkten hade vi alltid mycket diskussioner om detta att en anrik släkt blivit fattig, säger hon och konstaterar att hon ju växte upp i en tid då de flesta tvärtom fick det bättre.

Visst, familjen Svensson hade det bra med en konditorirörelse som blomstrade. Men det var tack vare hårt arbete. Till skillnad från generationerna före honom hade hennes pappa Lennart fått börja från noll.

Trots att hans mormor kommit från en både rik och respekterad familj hade det gått utför för alla hennes barn.

– Jag kände att det var en viktig historia och spelade in intervjuer med flera släktingar redan på 1980-talet. De där kassettbanden har sedan legat i en låda som följt med i flera flyttar. Först nu fick jag tid att plocka fram dem.

Anitas ursprungliga tanke var att hon skulle fördjupa sig just i historien om släktens nästan mytiska huvudperson, Anitas farmors mor Carolina Bentzelstjärna.

Hennes adliga anor hade inte bara skänkt glans över de efterkommande, utan också kastat en skugga över deras tillkortakommanden.

Carolina föddes 1850 i Karlskrona som dotter till en adlig löjtnant. Utöver känslan av att tillhöra noblessen lämnade han inte mycket efter sig vid sin död.

Hela fädernearvet var sedan länge förlorat och med honom själv dog ätten Bentzelstjärna ut på svärdssidan.

Nästan som i en Tjechovpjäs speglar Carolinas fortsatta öde den moderna tidens statusförskjutning från aristrokatin till fördel för bildad medelklass.

Carolina gifte sig med Per Welinder en lantbrukarson, som läst i Lund och sedan blev välbärgad genom goda affärer och gårdsköp samtidigt som han var läroverksadjunkt i Oskarshamn. Tack honom kunde Carolina upprätthålla och föra vidare sina fina vanor.

Så småningom ägde familjen flera gårdar i trakten av Virserum och Skirö, bland annat säteriet Ässhult och gården Grunkabo i Virserum och gården Skönberga i Skirö socken.

Anita har ägnat mycket tid åt att forska i källor, exempelvis både i landsarkivet i Lund och i Vadstena.

– Det behövdes för att få ihop historien, jag ville inte bara förlita mig på rykten.

Därtill har det funnits många brev och foton bevarade.

En och annan släktmyt sticker Anita hål på i sin bok. Som den om farmors far Per Welinders doktorstitel. Den visade sig inte existera någon annanstans än på hans gravsten. Där måste Carolina ha låtit rista in titeln för att göra maken lite finare efter döden.

Det stora arvet efter Welinder krympte snabbt då varken Carolina eller barnen lyckades förvalta det.

Anitas farmor Elsa, Lennart Svenssons mamma, fick som sladdbarn i familjen Welinder följa med sin mamma Carolina till storebroderns familj i Ässhult utanför Virserum efter att pappan dött.

Där fanns ingen högre skolgång för Elsa, som gått på flickläroverk i Oskarshamn. Nu blev hon hemmadottern som fick hjälpa till med gårdssysslorna.

På gården Skönberga levde Elsa och hennes mor Carolina sedan en tid herrgårdsliv på ärvda pengar, med släkt och vänner, broderi, kör, teater och gudstjänstbesök.

Någonstans här insåg Anita att hennes egen farmors historia var intressantare än farmors mors. Elsa kom att bli bokens huvudperson.

– Jag började se min egen farmor Elsa allt mer och hur hennes levnadsöde påverkat pappa. Han drevs av att förändra den sociala nedgången i släkten, säger hon.

Som 29-åring gifte sig Elsa med den sju år yngre Rickard Svensson från Virserum. Med hjälp av Elsas pengar köpte de en gård och dit flyttade också svärmor Carolina.

Anita har följt farföräldrarnas liv och anar ett mönster. Det verkar som svärmor Carolina och hustru Elsa inte var helt nöjda med Rickard Svenssons enkla bakgrund och brist på ambitioner. Därför försökte de puffa honom i en riktning som han varken tycks ha önskat eller var riktigt lämpad för.

”Det var överklasskvinnan som gift sig med mannen från arbetareklassen, och som ville att han skulle ha ett bättre arbete” skriver Anita.

I början av 1920-talet flyttade familjen till Virserum och där föddes Anitas pappa Lennart Svensson 1922. Rickard fick chans att starta en speceriaffär men den gick i konkurs efter bara några år. ”Han var en snäll och hjälpsam man men kunde inte hantera pengar”, konstaterar Anita som sin farfar.

Enligt vad Lennart Svensson berättat klarade sig familjen ändå bra så länge hans mormor Carolina fanns och hjälpte dem. Därefter gick det snabbt utför.

1936 dog Rickard. Sonen Lennart var då bara 14 år gammal. Bouppteckningen visade på bara 21 kronor i tillgångar. Hela arvet efter farmor Carolina var förrött. När Lennarts storebror Bertil strax efteråt dog i tbc bekostade fattigvårdsstyrelsen begravningen.

Elsas hade dålig hälsa redan sedan tidigare. Strax efteråt hamnade hon på sjukhem i Hultsfred där hon dog 1946, 58 år gammal.

Lennart Svensson hade då kommit en bra bit in i konditoryrket. Efter en tid som lärling på Centralkonditoriet i Virserum kom han till Gunnings konditori 1939. Under hela tiden i Eksjö höll han tät kontakt med sin mamma Elsa. Han cyklade till Hultsfred för att besöka henne och cyklade till Virserum för att sköta om huset.

När Lennart själv bildat familj återvände han 1947 till Virserum där han övertog ett konditori som fick namnet Lennarts konditori. Sex år senare flyttade familjen till Eksjö och resten är känd lokalhistoria för alla Eksjöbor.

– Siffrorna över vad farmor Elsa fått i ersättning från fattigvården var en stor sak för pappa Lennart. I dem fanns hans drivkraft att till varje pris klara sig själv, säger Anita.

– Och en gång varje år under min uppväxt cyklade han från Eksjö till Virserum. Jag tror det var som en reningskur, för att aldrig glömma hur det varit.

Nu när släkthistorien är nertecknad och tryckt känner Anita sig både nöjd och lättad. Hon betonar att hon precis som med sin första bok fått mycket hjälp av Eksjöbon Larsåke Paulsson med layouten och annat praktiskt kring att foga samman text och bild till en bok.

– Vi bär alla med oss en släkts historia och den kan vara både positiv och negativ. Jag är en del i den här historien och den är en bra påminnelse om hur livet kan vara ibland, säger hon.