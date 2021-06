Folkkära artisten gör comeback på stadsfesten • Så får du tag på biljett till konserterna

Sedan tidigare har både Smith & Thell och Clara Klingenström presenterats som några av de artister som uppträder när Eksjö stadsfest gör comeback efter pandemiuppehållet. På tisdagen stod det klart att Petra Marklund blir det tredje namnet av fyra som spelar i Eksjö i slutet av augusti.

Maria Stejdahl från arrangörsföreningen Fiesta Eksjö är mycket nöjd med bokningen.

– Hon är en artist som verkligen tagit sig in i svenska folkets hjärtan efter allting hon har gjort under åren, säger hon.

Det blir andra gången i ordningen som Petra Marklund uppträder på Eksjö stadsfest. Första gången var 2013. Redan då hade hon gjort sig ett namn bland svenska folket efter sin medverkan i ”Så mycket bättre”. I sommar är hon aktuell med sitt nya album ”Frimärken” som släpptes i juni.

– I det här med pandemin så är det många artister som kunnat vara kreativa och skriva, så det släpps mycket nytt nu. Och hon är en av dem som gör det, säger Maria Stejdahl och fortsätter:

– Hon är en av de mer etablerade sångerskorna i Sverige nu. Det känns kul att vi både kan vi in en väldigt ny artist som Clara Klingenström och en som verkligen är etablerad.

Nu återstår endast en artist innan årets stadsfest är fullbokad. Den fjärde och sista bokningen kommer att presenteras före midsommar, då biljetterna släpps till försäljning. Tidigare år har biljetter till stadsfesten sålts via exempelvis turistbyrån i Eksjö, men i år sker all biljettförsäljning på nätet via Nortic.

