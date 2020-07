Från Lugano till Stockholm – Johansson Prakt om nya utmaningen: ”En förening som siktar uppåt”

I vintras skrev Mathilda Johansson Prakt på ett fyramånaderskontrakt med den schweiziska klubben Lugano. Men det blev bara tre matcher innan coronapandemin kom i vägen och säsongen fick avbrytas.

– Jag tar ändå med mig mycket positivt från att jag åkte dit och det blev verkligen ett äventyr. Jag lärde mig saker på många olika sätt, även om det var lite synd att det blev som det blev. Jag hade önskat att jag kunde varit kvar till juni. Då hade det blivit en lite längre upplevelse, men jag ångrar inte att jag åkte och är glad över att jag gjorde det, säger Johansson Prakt till tidningen.

Kan du tänka dig ytterligare utlandsäventyr längre fram?

– Jo, men jag vill inte stänga några dörrar. Sedan handlar det lite om hur situationen ser ut. Det beror på vad som erbjuds, hur man har det med jobb och lägenhet och sådär. Så det beror på vad det är för alternativ, men jag stänger inga dörrar.

Intervjun görs via telefon. Hvetlanda GIF-produkten bor nu i Stockholm och under helgen som gick förbyttes sovplatsen hos en kompis till egen lägenhet. Hennes nya klubb är Elitettanlaget IF Brommapojkarna.

– Jag åkte upp för två veckor sedan, hälsade på och tränade med laget. Jag fick en bra känsla för föreningen och fick då också reda på att jag fick lägenheten. Säsongen är igång och jag är taggad på att komma igång själv nu också.

Kontraktet med BP gäller säsongen ut och hon kommer med största sannolikhet bli spelklar den 15 juli, det som eventuellt kan dra ut på tiden är övergångspapperna från Schweiz.

– Jag har haft kontakt med Brommapojkarna under en längre tid, sedan har det varit lite funderingar och oklart om hur serien skulle bli. Om det skulle vara enkelserie och om och när serien skulle komma igång. Jag hade lite kontakt med andra klubbar, även utomlands, och det har funnits lite andra alternativ.

Vad är det som gör att det blir BP?

– Jag känner mig väldigt välkomnad och det känns som att det är en förening som siktar uppåt. Förra säsongen slutade de nia och det var väl en av deras bästa placeringar. Så det känns seriöst och både tjejerna och föreningen har välkomnat mig bra.

– Det känns proffesionellt, men ändå med en gemenskap. Jag har också fått ett bra intryck av tränaren och de har en bra anläggning med allt runtomkring. Samtidigt har jag bara varit här i två veckor och det är svårt att egentligen säga något. Man får gå på magkänslan och den är bra, fortsätter hon.

Under den tid Johansson Prakt varit i Stockholm har hennes nya klubb hunnit spela två hemmamatcher. De har inneburit 6 poäng och 7-2 i målskillnad. På de fem inledande omgångarna har BP tagit 12 poäng och ligger med det trea i den unga tabellen.

– Jag har kollat på de senaste matcherna, och även på några innan jag kom hit. Jag tycker man ser att spelet blir bättre och bättre. Denna veckan har det varit väldigt bra, vi ägde mycket boll och redan nu kan man se en stor utveckling.

– Serien känns rolig. Det är lite nya lag och man kunde tro att det skulle vara större skillnad för de lagen som kommer från division 1. Men det är många som har gjort det bra, Jitex till exempel, och det känns som en jämn serie där alla kan vinna mot alla. Det kommer inte finnas några lätta matcher där det går att ställa ut skorna.

I kommande omgång spelar Brommapojkarna borta mot Johansson Prakts före detta lag, IFK Kalmar, på bortaplan. Men då är anfallaren fortfarande inte spelklar och det kommer som tidigast bli debut mot Alingsås den 18 juli.

– I Mathilda får vi en notorisk målskytt som jag tror kan tillföra mycket. Det är många matcher som ska spelas på kort tid och nu ökar vi konkurrensen i truppen ytterligare och får in ännu mer rutin och vinnarinstinkt, kommenterar klubbens sportchef Staffan Jacobsson.