Frida Moisto: Min dotter utreddes för leukemi – och Försäkringskassan trodde att jag ljög

Jag såg en rubrik i tidningen för någon vecka sedan som fick det att gå kalla kårar längs ryggraden. En ung kvinna hade begått självmord på grund av Försäkringskassans beslut. Jag vet ingenting om fallet, mer än det som stod i artikeln. Sedan kom nästa artikel om några föräldrar med ett tracheostomerat spädbarn som inte får assistansstöd från Försäkringskassan.

Det ordet. Försäkringskassan. Det får mig än idag att må fysiskt illa. Egentligen vill jag inte ha något med dem att göra och det sista jag vill är att skriva om myndigheten.

Men just därför måste jag göra det. För jag inser att det sitter andra därute, som är i samma sits som vi var, och de behöver någon som pratar om det.

När vår dotter föddes för åtta år sedan så visade det sig att hon var väldigt sjuk. Hon hade fel på sitt blod och utreddes för leukemi. Hon fick nio blodtransfusioner innan hon fyllde ett och det var egentligen inte det allvarliga. Det allvarligaste var att hon inte hade något immunförsvar. Hon mår jättebra idag, men under ett års tid var det väldigt osäkert om vi skulle få behålla henne.

Jag kommer ihåg att jag grät varje dag. Oron över henne, över situationen och hur det skulle bli, den går inte beskriva. Men om jag ska försöka så var det som att leva med kniven mot strupen, konstant hela tiden. Under ett helt år kändes det nästan fysiskt omöjligt att andas. Som att någon står på din bröstkorg och vägrar att flytta på sig. Vi fick ett intyg av läkaren som skulle skickas in till Försäkringskassan för att jag skulle kunna vara hemma för vård av allvarligt sjukt barn. Det var då nästa helvete började.

Jag fick inga pengar utbetalda och även om jag inte levde extravagant, så hade vi ju ändå behov av att betala hyran och äta.

Jag vet inte hur många gånger vi ringde, hur många timmar vi spenderade i Försäkringskassans telefonköer. Varje gång vi pratade med någon – man får ju alltid prata med nya personer – fick vi olika besked. Efter ett antal veckor blev jag, som är en rätt lugn och sansad person, väldigt irriterad. Vi hade liksom annat att göra än att sitta i Försäkringskassans milslånga köer. Då visade det sig att de hade skickat ett brev till Elviras förskola för att säkerställa att hon verkligen inte hade varit där.

Ursäkta? Elvira, som alltså vid den tidpunkten var fyra månader gammal och utreddes för leukemi. Henne, tyckte Försäkringskassan alltså att det var rimligt att tro, att vi på något sätt hade myglat in på en förskola. Hon som var extremt infektionskänslig, helt saknade immunförsvar, skulle ha lämnats på ett av de mest smittfarliga ställen som finns. And the milliondollar question: Hur fick de tag i en adress till ett föris som inte fanns? Elvira hade naturligtvis ingen förskoleplats. Det är ju rätt få fyra månader gamla spädbarn som har det. Den frågan har vi än idag inte fått något svar på.

Resan fortsatte och intyget blev inte godkänt, eftersom Försäkringskassan inte ansåg att hon var allvarligt sjuk. Vid den tiden kunde läkarna överhuvudtaget inte säga något om hennes prognos. De kunde alltså inte svara på om vi skulle planera hennes ettårskalas eller hennes begravning. Rädslan. Förtvivlan. Men Försäkringskassan de visste minsann att allvarligt sjuk, det var hon inte.

Efter ytterligare om och men, bestämde de sig till slut för att hon var allvarligt sjuk en dag per månad. Japp, ni läste rätt. Det kan man tydligen vara. Här tappade jag det lilla förtroendet jag hade kvar. Elvira var alltså allvarligt sjuk den dagen hon fick blodtransfusionen. Jag undrade hur man bara kunde vara allvarligt sjuk en dag? Hur är det ens möjligt? Vem har ens kommit på det? Jag frågade om de ansåg att barn som hade leukemi bara var allvarligt sjuka just den dagen de fick cytostatika? Om något så var ju Elvira som friskast den dagen hon fick blod.

Men de sa på riktigt till mig att eftersom läkaren inte uttryckligen hade skrivit att Elvira skulle dö om hon inte fick blodtransfusioner, så kunde de inte godkänna någonting. Jag har nog aldrig blivit så arg i hela mitt liv. Och jag tror aldrig att jag har skällt så mycket på någon person som jag gjorde då.

Själva definitionen av ett intyg för ett allvarligt sjukt barn är väl just det: att det är fara för barnets liv. Att de dör om de inte får sin behandling. Jag känner ju inte jättemånga, för att ens säga någon, som liksom lever utan blod. Gör någon det?

Jag måste säga att Försäkringskassan var väldigt kreativa, rent påhittiga, i sina försök att avslöja mig som en lögnare. Förutom det framtrollade föriset, ringde de till exempel till min chef och hörde sig för så att jag verkligen inte jobbade. I smyg. Vilket jag naturligtvis inte gjorde. Under den tiden var det en bra dag om jag orkade gå upp, duscha och ta hand om min dotter.

Om de hade lagt ner hälften av tiden som de la på att försöka bevisa att jag ljög på att istället försöka hantera ärendet rätt, så hade det aldrig behövt bli så illa som det blev.

Tänk om jag hade skött mitt jobb som de skötte sitt. Jag skulle vilja se Jeanette, min chef, den dagen det framkommer att jag vårdat en patient under lång tid utan att ha trott på min patient eller hjälpt hen en enda gång. Varken när patienten varit kissnödig, hungrig, behövt antibiotika, dropp eller smärtlindring.

Tvärtom har jag kollat med alla patientens salskamrater och stämt av. Kan patienten verkligen vara hungrig? Behöva gå på toaletten? Smärtlindring?

Jag förstår att det finns oärliga människor som försöker lura Försäkringskassan. Men jag fattar inte hur man som organisation kan utgå från att alla gör det? Återigen. ”Nej, men Jeanette, du vet, jag utgick faktiskt från att patienten hittade på. Det finns faktiskt cancerpatienter som hittar på.”

Till slut, efter flera månader, fick vi rätt mot Försäkringskassan. Jag är otroligt envis och vi fick en retroaktiv utbetalning på 50 000 kronor. Då hade vi sen länge lärt oss att leva på en lön och jag har än idag inte rört pengarna. De står på samma konto som de kom in på. Så att jag kan betala tillbaka dem den dagen de ringer och meddelar att de upptäckt att de gjort fel. Igen.

Än idag har jag svårt för att ha och göra med Försäkringskassan. Jag är alltid rädd, får alltid en klump i magen när jag ska fylla i något, eftersom jag vet att de har så gott som nolltolerans mot den som råkar fylla i fel. En gång för något år sedan råkade vi söka fel. En av oss hade sökt föräldraledigt och den andra vab:ade för samma dag. När Elvira var sjuk väntade vi i månader på besked om vårt ärende när Elvira var sjuk. Den här gången fick vi ett brev i brevlådan efter två dagar om att vi försökte lura till oss pengar av Försäkringskassan.

Efter Elviras sjukdom har vi sparat det vi har kunnat, alltid sett till att vi har pengar på banken, för om det skulle bli struligt igen, så litar jag inte på att systemet fungerar. En grundläggande trygghet har ryckts undan, den om att det faktiskt finns hjälp när man behöver den.

Jag blir ledsen och bedrövad när jag läser om nya familjer som behandlas inhumant för jag vet precis hur det känns att sitta på andra sidan. Hur liten man känner sig. Paniken. Maktlösheten. När man egentligen har nog med att bara gå upp, försöka få på sig kläderna och, en bra dag, orka borsta tänderna. De ärren blir man aldrig blir av med.

Jag vet att jag i denna härvan googlade Försäkringskassan värdegrund, men istället fick upp deras vision.

”Ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vår verksamhetsidé är att ge människor inflytande över sin egen livssituation. Genom kunskap, empati och förståelse ska vi se till att alla som möter oss förstår sina rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet.”

Japp, ni läste rätt. Eftersom deras anställda inte verkade ha koll på den visionen, så tipsade jag dem om det förkortade, men kloka, citatet av Stan Lee (Spindelmannens skapare):

"With great power comes great responsibility."

Otroligt nog fick jag aldrig någon respons eller återkoppling på det mailet.

Jag har bara behövt hjälp en gång i mitt liv och då fick vi den inte. Vi hade förmånen att ha massor av människor runt oss som hjälpte till och stöttade. Men alla har inte det.

Idag sitter jag i en helt annan sits, men det betyder inte att jag har glömt hur det var.

Det är min absoluta övertygelse att vi inte är bättre som samhälle än så som vi tar hand om de som är svagast och mest utsatta.

Frida Moisto

Sjuksköterska och deckarförfattare

Om skribenten

Frida Moisto bor i Jönköping. Hon arbetar som sjuksköterska och skriver deckare. Hon har gett ut romanerna "Som nitroglycerin" och "Drakar lyfter i motvind".