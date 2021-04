Fyra villor i Hult utsatta för inbrott i helgen – polisen misstänker samband

Under helgen har fyra villor i Hult utsatts för inbrott. Polisen uppger att tjuven eller tjuvarna har tagit sig in via altaner eller brutit upp fönster.

– Vi har tittat på det här under helgen men ska göra teknisk undersökning under måndagen, säger Björn Öberg, presstalesperson vid polisregion öst.

Vid ett av inbrotten har smycken stulits, men värdet är i nuläget okänt.

Björn Öberg berättar att inbrotten har skett när de boende inte har varit hemma och att det kan finnas ett samband.

– I och med att det har varit inbrott i fyra villor i ett samhälle och två på samma gata så finns det skäl att tro att det är samma gärningspersoner. Vi får se vad vi kan hitta för gemensamma nämnare via spår.