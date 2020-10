Göran Ohlsson: ”Den sköna drömmen blev verklighet”

Den sköna drömmen blev verklighet på Runeplan

Det är nästan så att man får nypa sig i armen för att tro att det är sant.

Lilla Stensjöns IF spelar nästa säsong fotboll i division 3. Jodå, det är faktiskt helt med sanningen överensstämmande.

Det är bara att lyfta på hatten och gratulera den pigga 86-åringen som satte punkt för en bragdartad säsong genom att kliva upp i trean.

Stensjöns IF behöver minsann inte be om ursäkt för avancemanget. Efter 0–7-förlusten mot seriesegrande Hvetlanda GIF i den tredje serieomgången radade laget upp elva raka segermatcher. Och på vägen fram mot den hägrande division 3-platsen slogs forna division 2-storheter som Myresjö/Vetlanda FK, Vimmerby IF, Tenhults IF och Nybro IF ut.

Två mål av Taffarel Habib och ett vardera av Martin Brtan och Marcus Harrysson satte på lördagen punkt för en fantastisk fotbollssäsong på Runeplan. En prestation som betyder att Stensjön nästa säsong gör storebror Nässjö FF sällskap i division 3-spelet.

När Stensjöns IF bildades 1934 tävlades det i brottning, cykel och terränglöpning. I terränglöpningen skördade föreningen stora framgångar och kulmen nåddes 1970 när trion Göran Carlsson, Arne Svensson och Kyösti Turtiainen vann lag-SM.

Många framgångsrika friidrottare har också fostrats i Stensjöns IF där Mats Erixon, EM-fyra på 10 000 meter i Stuttgart 1986 och OS-finalist på 5 000 meter i Los Angeles 1984, är den mest namnkunnige av dem alla.

Damerna var pionjärer

Fotbollen kom in något senare i bilden och det var först i början av 1970-talet som bollsparkningen tog fart på allvar. Och det var faktiskt damerna som var pionjärer genom att 1969 bli den första föreningen i Småland att ställa ett lag på benen.

Herrarna hade gjort några försök på 1930- och 40-talen men bristande intresse gjorde att man 1955 avvecklade den verksamheten. Men 1973 var det dags igen då Kalle Bromander blev historisk genom att göra klubbens första mål i seriespel.

Samme man gjorde några år senare även klubbens 100:e seriemål och det var säkert en stolt farfar som i lördags kunde följa 17-årige sonsonen Albin och hans lagkompisars avancemang till division 3. Albins pappa Joakim Bromander måste anses vara den främste spelare som Stensjön fostrat och den flyfotade anfallaren gjorde några säsonger i Husqvarna FF i landets nästa högsta serie när han var som allra bäst.

Två stora profiler

I en stund som denna är det givetvis lätt att ta till överord. Men jag kan ändå inte annat än imponeras över den stabilitet som den lilla föreningen visat upp genom åren.

Och även om många duktiga ledare passerat revy så kan jag inte låta bli att lyfta fram två stora profiler som Lasse Lennartsson och Franc Abram. Utan dessa två eldsjälars ideella arbete hade Stensjöns fotboll inte varit där den är i dag.

Det finns faktiskt vissa likheter med den resa som Myresjö IF gjorde i början av 1980-talet då laget spelade sig upp i den näst högsta serien. Alltså på en betydligt högre nivå än där Stensjön nästa säsong återfinns.

Nästan som Myresjö

Men jämförelsen är ändå på sin plats då Myresjö då vid sidan av sina genuina föreningsledare som Roland Svensson, Ronny Söderlund, Sven-Gunnar Skirmark och Sven Nilsson, för att bara nämna några, hade ett helt husföretag i ryggen. Stensjön har inte någon jättesponsor utan det är idealiteten som gjort föreningen så framgångsrik.

För övrigt har flera före detta Myresjöspelare genom åren bidragit till att göra Stensjöns fotboll framgångsrik. Pelle Lennartsson och Dejan Prvulovic fanns exempelvis båda med i det lag som 1998 föll i kvalet till division 3.

I sitt andra försök 22 år senare lyckades alltså Höglandets svartvita stolthet förverkliga drömmen.

Och jag kan som sagt inte annat än imponeras av prestationen. Det är bara att lyfta på den hatt jag inte äger och önska Stensjöns IF lycka till i division 3-spelet nästa säsong.

Text: Göran Ohlsson

Mångårig sportchef på denna tidning. Dessutom en medioker fotbollsspelare i Stensjöns IF under några år i början av 1980-talet.