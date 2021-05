Halverad smittspridning i Ydre för andra veckan i rad – elva nya fall av covid-19

Ydre har senaste månaden haft en mycket stor smittspridning i kommunen. Nu tycks dock läget ha förbättrats.

För andra veckan i rad minskar antalet nya covid-19-fall kraftigt. Under vecka 18 konstaterades 44 nya fall i kommunen, under vecka 19 22 nya fall och under vecka 20 elva nya fall.

Effektiv smittspårning i kombination med hög efterlevnad av gällande råd och restriktioner hos allmänheten och en ökad andel vaccinerade har lett fram till ett välkommet trendbrott.

Det är inte bara i Ydre, utan hela Östergötland som pandemins tredje våg just nu trycks tillbaka.

Belastningen på länets covid-19-avdelningar och iva minskar stegvis sedan nån vecka tillbaka. Under torsdagen vårdades 63 covid-19-patienter på sjukhusen i Linköping, Norrköping och Motala. Det är den lägsta siffran på över två månader.

Massvaccineringen i Östergötland rullar på enligt plan, vilket ökar hoppet om att pandemins tredje våg ska ebba ut.

Som vi tidigare berättat har vaccineringen nått det sista stora delmålet.

Under torsdagen får den första gruppen i fas 4 - östgötar i åldern 55 till 59 år - med tillgång till digital brevlåda ett erbjudande om vaccinering.

Övriga i nyss nämnda grupp får ett utskick med posten om någon eller några dagar. Brevet ska sedan visas upp vid vaccinationstillfället.

Till följd av att tillgången på vaccindoser just nu är begränsad, men till viss del ökar andra veckan i juni kan det vara svårt att boka en tid direkt.

– Alla som nu får sitt brev kanske inte hittar en tid vid första försöket. I så fall kan man prova igen nästa dag, eller leta på ett annat vaccinationsställe.

– Det kommer upp nya tider successivt, säger Rickard Lundin, en av de ansvariga för massvaccineringen i länet, i ett pressmeddelande.

Ett sätt för Ydrebor och andra länsbor i den första fas-gruppen att få en tid snabbare kan vara att försöka boka tid på vaccinationscentralerna.

– Vi uppmuntrar alla att boka digitalt.

– Och i första hand på våra vaccinationscentraler. Kapaciteten där är högre än på vårdcentralerna, säger Rickard Lundin.

Tidsintervallet mellan de båda doserna för Pfizers och Modernas vaccin har nu förlängts från sex till sju veckor.

Orsaken är att Folkhälsomyndigheten ändrat sina rekommendationer eftersom smittspridningen är fortsatt hög i landet.

Man vill därför prioritera att så många som möjligt snabbt ska vaccineras med dos ett.

Regionem bokar in den andra dosen redan vid första vaccinations-tillfället för att säkerställa att alla får dos två.

Inför sommaren kan det vara bra att planera så att datumet för dos nummer två inte krockar med till exempel en semesterresa.

Tillgången på vaccin, bokningsläget och antalet personer i olika åldersgrupper avgör när regionen kan gå vidare med nästa grupp i fas 4, efter det att alla i åldern 55 och 59 år fått sin första dos.

LÄS MER: Nu inleds vaccineringen i fas 4 i Östergötland – först ut alla dem i åldern 55 till 59 år

LÄS MER: Varm poesi om längtan efter att få kramas – ny diktsamling om orolig tid

LÄS MER: Ydre kvar på dystra listan för fjärde veckan i rad – 87 procent av alla i åldern 60 till 69 år vaccinerade

LÄS MER: Halverad smittspridning i Ydre – 22 nya covid-19-fall under vecka 19

LÄS MER: Ydre på dystra listan för tredje veckan i rad – har näst högsta smittspridningen i landet

LÄS MER: Lång väg tillbaka för många covid-19-sjuka östgötar – 87 procent hade kvarstående problem efter fyra månader

LÄS MER: Ydre toppar dystra listan – flest covid-19-fall per invånare i hela landet