Hanna, 42, springer runt Vättern i kampen mot bröstcancer: ”Nervöst och roligt”

Hanna Lundqvist har lång löpvana bakom sig. 42-åringen har nämligen vuxit upp i en friidrottsfamilj. Löpningen har därmed varit en del av hennes liv sedan barnsben.

– I vanliga fall springer jag mycket löplopp. Under sommarhalvåret brukar jag tävla ungefär varannan helg, berättar Hanna.

Men pandemin har satt stopp för Hannas framfart på löptävlingar runt om i landet. Därför föll det sig naturligt för henne att sätta upp nya mål. Förra året sprang Hanna lyckosamt hela Sveriges längd på hemmaplan mellan maj och november månad för att samla in pengar till Operation Smile. I år ska hon ta sig runt Vättern på åtta dagar.

– Huvudsakliga målet är att samla in pengar. Springer gör jag för mig själv, poängterar hon.

Hur kommer det sig att valet föll på Bröstcancerförbundet?

– Jag är själv i den åldern då man kan drabbas och har en kompis som nyligen har fått bröstcancer. Nästan alla känner någon som drabbas – därför tänkte jag att här måste det till pengar för forskning och likande, berättar Hanna.

Rutten är ännu inte spikad – så den exakta längden på löpsträckan återstår att se. Hanna berättar att hon mestadels kommer att springa längs större vägar eller söka sig till vägar av det mindre slaget om möjligheten finns utan att behöva ta en allt för stor omväg. Framför sig har Hanna därmed cirka 30 mil totalt – med start och mål i Jönköping.

– Det får inte bli mer än 5 mil per dag. Mer än så klarar jag nog inte av om jag ska springa dagen efter, säger Hanna och hintar om att hon kommer att varva löpningen med lite gång. Men någon simning kommer inte på fråga även om hon räknar med några avstickare ner till Vättern för att ta sig svalkande ett dopp.

Förberedelsen inför Vättern runt har pågått under en längre tid. Hanna berättar att hon sedan förra årets utmaning hållit i träningen bra under vintern och våren. Nu under semestern springer hon mellan 1,5–2 mil om dagen.

– Den största utmaningen tror jag blir det mentala – att orka fortsätta. För jag tror ändå att kroppen kommer att hålla även om knän och höfter kommer att ta stryk. Men jag känner min kropp ganska väl och känner skillnad på träningsvärk och skada, säger Hanna.

Egentligen vill Hanna inte ha ett uttalat mål för insamlingen eftersom hon tror att donationerna eventuellt kan stanna av om målsumman nås. Men när hon skapade insamlingen ”Hannas löparinsamling runt Vättern” på Bröstcancerförbundets hemsida blev hon illa tvungen.

– Mina elever på Malmbäcksskolan tyckte att jag skulle samla in 10 000 kronor – så det fick bli målet, säger Hanna som förra året samlade in över 15 000 kronor till Operation Smile.

Hanna har en budget på 4000 kronor som ska räcka till mat och boende runt Vättern. Allt som är kvar vid målgång kommer hon att skänka till insamlingen.

– Förhoppningen är därför att ta mig runt och göra av med så lite pengar som möjligt, förklarar Hanna som redan nu har tre nätter ordnade hos vänner och bekanta runt Vättern.

Hittills har intresset för att hålla henne sällskap på vägarna under resans gång varit svalt. Men den som är sugen på att springa eller cykla en sträcka i Hannas tempo mellan den 12–19 juli är varmt välkommen att höra av sig till henne på Facebook.

– Så här inför känns det nervöst och roligt. Klarar jag av detta kommer jag att vara supernöjd och trött, avslutar Hanna.