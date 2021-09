Här är förarna som ska avgöra Vetlandas öde – klubben uttalar sig om försenade lönerna

Det har varit en minst sagt rörig vecka för Vetlanda Speedway där kritiken från supportrar har varit massiv kring laguttagningarna där flera av klubbens främsta förare saknats.

Vetlanda kör match både måndag borta mot Indianerna och på tisdag borta mot Lejonen. Seger i en av de matcherna är med största sannolikhet ett måste för att inte säsongen ska vara över redan då.

Samtidigt har styrelsen i Vetlanda Speedway skrivit en hälsning på sina sociala medier till klubbens supportrar och sponsorer.

Där skriver klubben bland annat att problemen började redan inför säsongen när de avskedade lagledaren och sportchefen Mikael Wirebrand.

”Tråkigt naturligtvis men ett måste för att gå ihop vår ekonomi. Vad vi då inte visste var att det viktiga arbetet med våra sponsorer, som normalt påbörjas när föregående säsong är slut, inte var påbörjat alls”.

Styrelsen förklarar vidare att man hamnade sent i arbetet med sponsorer och att många av företagen redan hade lagt sin budget.

”Arbetet har sen fortsatt under hela säsongen men detta har resulterat att vi fått flera inbetalningar väldigt sent och vissa har inte kommit in ännu”, skriver de.

Klubben nämner ovanstående som anledningen till att några av klubbens förare fått vänta med sina ersättningar, men att de är informerade om läget.

”Ekonomin är under kontroll, men vi lider av det ojämna flödet av intäkter”, skriver styrelsen som nämner att förra veckans laguttagning inte har med ekonomi att göra och att de vädjar till förståelse för deras agerande.

Tidningen har varit i kontakt med Vetlanda Speedways tidigare sportchef och lagledare, Mikael Wirebrand, som valt att inte kommentera styrelsens skrivelse.

Tidningen har även sökt Vetlanda Speedways lagledare Conny Ivarsson för en kommentar om laguttagningen till måndagens och tisdagens matcher, utan att få svar.

Under förra veckan meddelade Vetlanda Speedway att de skulle ställa upp med bästa möjliga lag för att ta sig till slutspel.

Jämfört med senaste matchen mot Västervik ansluter Dominik Kubera och Rune Holta till laget till måndagens match.

Världsmästaren Bartosz Zmarzlik saknas i måndagens match men ansluter på tisdag. Brady Kurtz är upptagen med match i England under måndagen. Även han kör matchen mot Lejonen på tisdag. Tomasz Gapinski och Victor Palovaara kör måndagens match men finns inte med i laget på tisdag.

FAKTA: Inför Indianerna–Vetlanda, måndag

Indianerna: 1) Chris Holder, 2) Ludvig Lindgren, 3) Niels-Kristian Iversen, 4) Jonas Jeppesen, 5) Max Fricke, 6) Joel Andersson, 7) Jonatan Grahn.

Vetlanda: 1) Dominik Kubera, 2) Tomasz Gapinski, 3) Victor Palovaara, 4) Peter Ljung, 5) Rune Holta, 6) Filip Hjelmland, 7) Robin Aspegren.

Förutsättningar: Vetlanda finns kvar på sista slutspelsplatsen och har fortfarande sitt öde i egna händer. Seger i Kumla innebär att Vetlanda har säkrat slutspel. Skulle Vetlanda förlora mot Indianerna väntar en helt avgörande sista omgång under tisdagen där Vetlanda möter Lejonen på bortaplan samtidigt som Masarna och Indianerna, de två lag som kan gå om Vetlanda, möts.

Så gick det senast: Vetlanda förlorade hemma mot Indianerna med 43–47, men säkrar ändå sin plats i slutspelet vid seger utan att plocka bonuspoängen.

Vi tippar: 47–43.

FAKTA: Inför Lejonen-Vetlanda, tisdag

Lejonen: 1) Robert Lambert, 2) Mathias Thörnblom, 3) Rohan Tungate, 4) Jaroslaw Hampel, 5) Oliver Berntzon, 6) Linus Eklöf, 7) Casper Henriksson.

Vetlanda: 1) Dominik Kubera, 2) Rune Holta, 3) Brady Kurtz, 4) Peter Ljung, 5) Bartosz Zmarzlik, 6) Filip Hjelmland, 7) Robin Aspegren.