Här är Taif bäst i länet – tjänade 90 000 kronor

2000 idrottsföreningar i Sverige har under 2020 varit med i Pantameras miljötävling Föreningskampen. 1 197 574 burkar och flaskor samlades in av föreningarna i Jönköpings län.

Bäst var Tranås AIF som totalt samlade in 103 500 burkar och flaskor, vilket enligt ett pressmeddelande från Pantamera motsvarar 92 000 kronor.

– Det har naturligtvis varit tuffare för föreningarna att samla in pant med de begränsningar som pandemin har inneburit med färre sammankomster, cuper, matcher och lagaktiviteter. Att så många föreningar ändå valt att samla in pant som ett sätt att få in pengar till föreningskassan och samtidigt göra en fin insats för miljön är mycket glädjande, säger Rickard Andersson, strategisk markandsförare på Pantamera/Returpack, i pressmeddelandet.

Totalt har de svenska föreningarna som deltagit i tävlingen pantat för över 16 miljoner kronor. Något som motsvarar en koldioxidbesparing på 1 545 ton.

FAKTA: Höglandsföreningarna på länets topp 10-lista

1. Tranås AIF Ishockeyförening, 103 500*

3. Sommens AIF, 58 050

5. Nässjö IF, 52 400

10. Boro/Vetlanda HC, 33 600

*Siffran anger antalet pantade burkar och flaskor.