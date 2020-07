"Hemester"-tipset: Vemodigt vackert på bilkyrkogården i Ryd

Det finns människor som fnyser åt begreppen hemester, svemester och staycation. Som att en riktig semester skulle vara att resa utomlands, medan en vanlig Sverigesemester behöver kallas något annat.

Till dem vill jag säga: Kärt barn har många namn.

Svenskar är bra på att semestra och därför behöver vi en hel ordlista. Vi letar ord för långresor till andra sidan jordklotet, men också för den som bara vill göra vardagen lite roligare genom att tälta på en ö i närheten.

Oavsett vad vi väljer att kalla det, så gillar jag idén om att vända semesterns nyfikenhet mot det egna närområdet. Varför skulle behovet av att utforska uppstå först när vi passerar en nationsgräns?

Inför min hemester har jag införskaffat boken "Sverigesommar – 555 fantastiska semesterupplevelser runt knuten". Den består mest av bilder, men bredden ger inspiration. Om jag inte hade bott i Sverige hade jag förmodligen velat åka hit efter att ha bläddrat i den.

Författarna tipsar om fantastisk natur, utomhusaktiviteter, historiska platser och sköna bad, men också om "Kulturäventyr" som fasadsafari, film under bar himmel, världsarv, udda konst och takvandringar. Den här gången blir det en dagsutflykt till bilkyrkogården i Ryd, en plats som jag har hört talas om men aldrig besökt.

Med Kyrkö Mosse som mål för gps:en går färden mot Tingsryd kommun.

Det var i början av 2000-talet som ryktet om bilkyrkogården spreds sig bland bilintresserade utanför Ryds närmaste omgivningen. Mitt i den småländska skogen skulle det finnas en övergiven bilskrot med ett hundratal bilar från 50- och 60-talen.

Då hade fotografen Kerstin Bengtsson redan varit på platsen många gånger. Redan under 80-talet fascinerades hon av platsens speciella atmosfär och återvände dit gång på gång med sin kamera.

På den tiden bodde skrothandlaren Åke Danielsson fortfarande i skogen, i ett litet hus som han själv hade snickrat ihop. I fotoboken "Åkes värld" berättar hon om mötena med den äldre mannen som trivdes bäst i sin ensamhet och inte gärna tog emot besökare.

I några fåordiga samtal berättade han om sitt liv. Att han kom från fattiga förhållanden och köpte mossen för att bryta torv. När priset på torvströ sjönk gick han över till skrot. Han tog emot gamla bilar och skruvade loss allt av värde.

Sedan lämnade han bilvraken i prydliga rader längs grusvägarna i skogen.

Nu är det många år sedan Åke Danielsson gick bort och jag undrar vad han skulle ha tyckt om att hans ensliga hem blivit kommunens mest besökta turistattraktion. Till och med nu, mitt under corona-pandemin, står det bilar med danska, svenska och tyska nummerplåtar på den lilla parkeringen.

En stor nymålad skylt informerar på tre språk: "Skrotbilar, schrottautos, junk heap".

Grusvägen som leder in i skogen är kantad av bildäck och man behöver inte gå långt innan den första skrotbilen dyker upp. Fönstren är borta och metallen är helt täckt av rost. Ratten sticker ut på ett nästan makabert sätt.

Det är ett skelett. Ett lik av en bil.

Ju längre in i skogen vi kommer, desto fler bilar blir det. De är parkerade i rader runt det som en gång var Åkes hus. Ibland är förstörelsen så långt gången att det inte längre går att avgöra vilken modell det var. Andra fordon är lätta att känna igen och väcker nostalgi hos besökarna. En Volvo Amazon, en folkvagnsbuss, några bubblor...

Minnen från en tid, då vanliga familjer plötsligt fick råd att köpa bil och åkte på utflykt tillsammans på helgen.

Sedan, när bilarna var förbrukade, hamnade de hos Åke på Myren som återvann det han kunde. Inne i skjulet sorterade han upp reservdelar. Den som letade efter något särskilt kunde alltid komma till honom.

När Åke blev äldre drabbades han av krämpor och flyttade till ett serviceboende. Snart uppstod en infekterad konflikt om bilskrotens framtid. Striden om vem som skulle sanera marken nådde ända upp till regeringskansliet. Samtidigt börjar allt fler, bland annat en museichef, att kämpa för bilskrotens bevarande. De menade att platsen hade ett kulturhistoriskt värde och borde skyddas.

Debatten på lokaltidningens insändarsidor är en intressant studie i vad som anses fint och fult, värdefullt eller värdelöst.

Kan rostiga skrotbilar vara både vackra och intressanta?

Svaret är förmodligen ja, eftersom Tingsryd kommun gav med sig och beslutade att platsen skulle lämnas orörd till år 2050. Skrotupplaget blev ett museum.

I skogen utanför Ryd har de många besökarna lämnat spår på bilarnas karosser. Folk har karvat in sina namn i metallen och slitit loss detaljer som souvenirer. Bildörrar har ryckts loss och använts som improviserade broar över den sanka mossen. Åkes hyllor är länsade och någon har byggt en skulptur av gamla bildäck.

Ändå är den mest destruktiva kraften naturens egen. Sakta men obevekligt bryter den ner bilarna. Gräs tränger in genom underredet och fåglar släpper ner frön på sätena. Taken täcks av mossa och grenar växer in genom de fönsterlösa rutorna.

Starkast av dem alla är ändå fukten – regnet, daggen och bäckarna – som långsamt låter rosten äta upp den hårda metallen.

Det är ingen dålig liknelse att kalla Kyrkö mosse en kyrkogård. På ett vackert, vemodigt sätt påminner den om livets förgänglighet. Allt kommer så småningom att brytas ner och försvinna.

Läs mer om utflyktsmålet

"Sverigesommar – 555 fantastiska semesterupplevelser runt knuten" är skriven av Colette van Luik, Emilie Aune och Johan Tell och är utgiven på Bokförlaget Max Ström.

"Åkes värld – Bilkyrkogården" av Kerstin Bengtsson är utgiven på Votum förlag.

Bilder ur boken Åkes värld