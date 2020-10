Hundägarnas stora besvikelse – rastgården stoppas igen: ”Väldigt, väldigt synd”

När frågan skulle hanteras i senaste kommunfullmäktige beskrev ordföranden Mats Danielsson (M) det som ”en kär gammal repris”. Fem gånger de senaste tio åren har det kommit in medborgarförslag till kommunen om att anlägga en hundrastgård i Eksjö. Fem gånger har förslaget nekats.

Det blev med andra ord samma utfall den här gången som 2012, 2013, 2015 och 2019. Kommunstyrelsen hade föreslagit kommunfullmäktige att avslå förslaget, vilket också blev fallet.

– Det är väldigt, väldigt synd. Det här hade varit en möjlighet för hundar att träffas under säkra former, säger Carola Andersson, som lämnade in medborgarförslaget.

Trots avslaget är hon ändå nöjd med att förslaget hanterats på ett seriöst sätt från kommunens sida.

– Jag förstår att det är svåra tider och att det är svåra prioriteringar som behöver göras. Den demokratiska processen har ändå fungerat, eftersom förslaget har diskuterats och återremitterats, säger hon och fortsätter:

– Sen kan jag personligen tycka att det är jättetråkigt. Det är svårt att hitta ställen där man på ett säkert sätt för hundarna kan låta dem rasta av sig på sina villkor.

Johan Starck (S) var en av dem som ville se att förslaget avslogs. Han hänvisade till att kommunen redan har en väldigt ansträngd parkavdelning med låg budget. Han ställde då också frågan om hundrastgård mot lekplatser, som riskerar att läggas ned. På den här punkten fick han medhåll från Markus Kyllenbeck (M).

– Risken är också att vi hamnar i en rättvisediskussion. Det bor 14 000 i västra delen av kommunen och 4 000 i östra delen. Ska vi då också ha hundrastgård i den delen av kommunen? frågade han.

En annan uppfattning i frågan hade Johan Ragnarsson (V). Han ville att medborgarförslaget skulle godtas och hänvisade till att flera andra kommuner i landet skapat kommunal hundrastgård.

– Vi förstår att parken är hårt ansatt och kanske är den också underbudgeterad. Samtidigt menar vi att det här är en ömmande och prioriterad fråga. Det här är ett önskemål som uppkommer gång efter annan med samma nedslående resultat, sade han.

Ragnarsson fick medhåll av Bo-Kenneth Knutsson (M). Han påpekade att antalet medborgarförslag i samma fråga indikerar ett behov och ställde sig kritisk till att kommunstyrelsen ännu en gång ville avslå.

– Jag funderar på om man verkligen har viljan att lösa den här frågan, sade han.