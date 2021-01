Insändare: En privat reflektion på om Taifs värv från USA

Replik till signaturen Amatöridrottare den 7 januari 2021.

A-laget är ett av många lag i föreningen, ja det kostar ganska mycket pengar att driva ett A-lag. Men det genererar också resurser till föreningen genom publikintäkter, kioskintäkter, tv-avtal med mera och inte minst sponsorer. Det flyttar också in nya invånare till vår kommun på grund av hockeyn som genererar skatteintäkter, många av dessa är idag ledare med barn i föreningslivet. Vi är med i ligaorganisationen HockeyEttan som delvis delar ut pengar baserat på sportsliga resultat. Hade vi föreningar i hockeyettan inte bildat denna organisation så hade säkerligen ekonomin i vår förening varit sämre. Många personer som engagerar sig i vår förening idag hade inte gjort det om det inte funnits ett A-lag och ungdomsverksamhet med en historia och daglig verksamhet som ger gemenskap.

Ja vi har värvat tre från andra sidan atlanten, anledningen är ganska enkel. I dagens läge bedömer vi att det är mest gynnsamt för föreningen. Visst kostar det en slant men det gör även svenska spelare och några har lämnat, vi har det ekonomiska läget under kontroll. För att vara med sportsligt så behöver vakanserna fyllas upp med rätt kompetens, vi vill vinna serien och ta oss vidare. Att åka ur HockeyEttan vore en katastrof av ekonomiska och sportsliga skäl. Oavsett vem man tar in utifrån så finns det en risk att få in smittan (Sverige är inte direkt världsbäst på att förhindra spridningen), vi har valt att under grundserien göra så små förändringar som möjligt trots kraftigt manfall. Ett av få lag som till dagens datum inte behövt avbryta verksamheten på grund av covid-19, det är fakta!

A-laget tar en liten del av den totala istiden i anspråk, totalt 12 lag + skridsko/hockeyskolan ska samsas om en isyta. Mycket kreativitet och engagemang krävs för att få ihop detta. Eftersom spelarna i A-laget inte är heltidsproffs utan normalt jobbar vid sidan av så kan man inte träna på normal arbetstid. Det optimala hade så klart varit att träna tidigare på dagen och där med frigöra mer istid till övriga lag, att förverkliga detta kostar i dagsläget för mycket.

För er som kan läsa mellan raderna så vill jag med detta säga att föreningen mår bra av att ha ett representationslag som håller en god sportslig nivå om man har kontroll på ekonomin. Tranås kommun ska självklart stötta kommunens föreningar som gör något bra för Tranås. Med lite insyn så förstår man att A-laget bara är en liten del av den dagliga verksamhet som pågår i Bredstorp även om man får mest rubriker.

Kan Tranås bli en attraktivare kommun att flytta till på grund av idrotten (och skolan)? Vilka vill vi ska flytta till kommunen? Något för de förtroendevalda att fundera på.

Patrik Månsson

Amatörskribent