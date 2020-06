Insändare: Nässjö kommun gör egna lagtolkning vid upphandlingar

Tidningen har i ett reportage, lördagen den 13 juni, skildrat varför vi i Nässjö kommun har stora hål i många gator och tidningen har beskrivit att nuvarande situation bottnar i en juridisk tvist som har ett samband med offentlig upphandling. Summan av denna upphandling är beräknad till 53 miljoner kronor under en treårsperiod.

Det måste betraktas som ett styrketecken att ledningen för Nässjö Affärsverk i sin bedömning inte enbart vägt in det lägsta priset av anbuden vilket tyvärr och ibland slentrianmässigt förekommer i många andra kommuner. Experter inom området anger följande. Priset ska ha en vikt av 40 procent, tekniska egenskaper 50 procent samt miljöpåverkande faktorer 10 procent.

Nässjö som kommun har dock en gedigen ”meritlista” i sin strävan att göra egna tolkningar av lagstiftningen inom LOU och enligt uppgift finns det nu en interpellation eller motion inom just detta område. Därför kan följande uppgifter vara på sin plats.

Lagstiftningen om offentlig upphandling infördes redan 1994 via EES-avtalet och som Sverige hade skrivit på två år tidigare. Således infördes då stora delar av dåvarande EG-rätten numera EU-rätten in i svensk rätt att bilda lagstiftningen om LOU. Om Svensk rätt och EU-rätten täcker in samma område så gäller EU-rätten vilket fick Uno Kenstam och Safe att ta till benämningen plattläggningsparagrafen i samband med valet till EU, Sverige lade sig platt till marken mot EU.

Nässjö kommun har tidigare hos förvaltningsdomstolen stött på patrull när man i reglementen försökt att få till att anbudsgivare måste ha kollektivavtal för att bli aktuella när det gäller upphandlingar i Nässjö kommun. Kollektivavtal är ett otillåtet krav av följande anledningar. Sex av tio mindre och medelstora företag har inte kollektivavtal och skulle då som en följd av detta uteslutas ur upphandlingsprocesser. I andra europeiska länder förekommer inte kollektivavtal, den så kallade svenska modellen, utan arbetsrätten regleras via lagstiftningar. Och en bärande princip inom EU är att man inte får diskriminera utländska leverantörer. Däremot finns i Sverige sedan 2017 rätt att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor bland annat inom lönesättning, semestrar och arbetstider.

Urban Persson