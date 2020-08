Insändare: Sluta spara ihjäl Sverige och diskutera sakligt en Svexit

Att det finns tokiga konsulter som kan föreslå vad som helst för att tjäna pengar är allmänt känt. Det kan vara allt från att sluta med centrala lagar för sjukvården så att de får gå i stabsläge när det är slut på gummihandskar - redan innan covid. Eller till exempel att posten ska säljas ut och vi ska ta över danska skulder och att man nu har två företags postbilar på landet där jag bor som kör och förorenar samtidigt som man då ska spara enligt konsulter pengar på att Agda 87 i Norrland ska ta sparksstöttingen 3 km för att få sin post.

Men vi borde ha tjänstemän politiker som tänker lite längre än vad näsan är lång! Vardagslivet i Sverige för svenskar har blivit fattigare och vård och omhändertagande av både barn och äldre, generellt sätt, har ont om pengar i Sveriges flesta kommuner, vilket bäddar för fler idiotkonsulter att komma in. Samtidigt som vi betalar enorma summor till EU och nu även i ny uppgörelse på G skall göra framtida generationer skuldsatta för pengar skall utbetalas till länder som har misskött sin ekonomi och ofta även demokratin!

Vi har pga konsulter och ej kritiska politiker och tjänstemän börjat bygga en fullständig idiotlösning av ny såkallad snabbjärnväg mellan några överhettade städer i södra Sverige! Det vill säga ett negativt/slashtecken - som miljökonsulten i regeringen det vill säga Miljöpartiet har lurat på en svag regering under rubriken ett miljövänligt projekt. Men projektet är motsatsen! För enorma summor ska vi höja hastigheten endast 100 km när det redan finns moderna lösningar som till exempel magneter banor i luften som gör att vi slipper dödsfall med obevakade järnvägsövergångar och döda 5000 däggdjur per år på nuvarande markbanor. Istället för att bygga säkert riktiga höghastighetståg som kan gå i 650 km i timmen och binda ihop Sverige mer miljövänligt och göra en långsiktig finansiering så att en statens järnväg åter kan göra så järnvägen bygger ihop Sverige och samtidigt kortsiktigt rösta upp de befintliga markförlagda järnvägarna till x2000-standard, så att vi slipper olika återkommande förseningar pga tekniska fel som bygger på dåligt underhåll. Först basunderhåll av det vi har och sedan långsiktig finansierade riktiga höghastighetståg och ej satsa på redan urgamla farliga tekniker på marknivån: höj blicken. Till och med Burma satsar mer på att bygga ihop landet än vad Sverige gör. Medan vi skall bidra till försörjningen av länder som misskött sig in det allt för dyra EU

Stefan Fuchs