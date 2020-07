Insändare: Svar till S-A Alméns insändare införd fredagen den 24 juli 2020

Replik: Svar till S-A Alméns insändare införd fredagen den 24 juli 2020

Almén har på ett förtjänstfullt sätt redovisat antalet döda i Covid-19 i Sverige och våra grannländer dels fram till den 18 juli, dels den sista månaden från mitten av juni till mitten av juli.

För att förenkla jämförelsen mellan länderna har jag räknat om talen för varje land till antalet döda per en miljon invånare. Man får då följande siffror. Norge 51 döda per en miljon invånare, Finland 68, Danmark 108 och Sverige 554. Det innebär att Sverige har haft 11 gånger så många döda som Norge per en viss given folkmängd, 8 gånger så många som

Finland och 5 gånger så många som Danmark ! Den jämförelsen ger inga som helst möjligheter till undanflykter. Är det någon som är förvånad över att våra grannländer har hållit gränsen stängd mot Sverige ? Och hur kan socialdemokraterna få stigande opinionssiffror efter ett så massivt misslyckande för regeringen.

Jämför man bara den senaste månaden, så faller jämförelsen ännu värre ut för Sveriges del, samtidigt som Folkhälsomyndigheten tycks vara ganska nöjd med våra katastrofala siffror och utvecklingen.

Bo Wrenninge