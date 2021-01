Islossning för Karlsson när NIF bröt dystra sviten: ”Jätteskönt för självförtroendet”

Två lag med tråkiga formkurvor möttes i Stinsen Arena under lördagen. Nässjö IF kom till match med fem raka förluster och gästande Västanfors med elva raka utan seger.

NIF fick tillbaka Gustav Enhagen i laget och hade även tillgång till August Klang jämfört med förra helgens matcher.

Men den första halvleken tillhörde Isak Karlsson. Efter tre raka matcher utan mål framåt stänkte Karlsson in tre fullträffar under de första 45. Detta efter att ha blivit frispelad två gånger av Patrik Gustafsson Thulin och en gång av Kevin Runbom.

– Det är jätteskönt för självförtroendet att få göra några mål och jag hade ju inte gjort det på tre matcher. Lite har man ju funderat, även om man inte ska det som anfallare. Jag är en spelare som vill göra mål, så det var skönt att få göra några, säger Karlsson efter matchen.

Nässjö IF hade mest boll och kändes farligare än Västanfors under den första halvleken. Men Klas Nordström snappade åt sig bollen högt upp i banan i slutminuterna och smackade in 3-2 precis innan paus. Ett mål som gav bortalaget lite energi och de började bra även efter halvtidsvilan när de vaskade ett fram ett par hörnor.

Men så klev Karlsson fram igen. Gustav Enhagen stressade fram ett misstag i bortalagets uppspelsfas, bollen till Kevin Runbom som elegant frispelade lagets målkung.

– Det var viktigt för energin i laget och skönt att få ett mål och en tvåmålsledning. Därifrån var det bara att tugga på och sätta defensiven.

Målet tog udden av Västanfors efter en inspirerad start på halvleken. Patrik Gustafsson Thulin dunkade in ett frislag till 5-2 några minuter senare och därifrån kontrollerade hemmalaget hem två poäng. Att matchkvaliteten sjönk under slutet gjorde såklart inte segern mindre skön för NIF.

– Jag tycker ändå vi växlar upp jämfört med de senaste matcherna. Vi gör några justeringar i laget, Enhagen är tillbaka och "PG" kliver in på mittfältet, så vi fick ett annat tryck. Men vi kan ännu bättre, säger Karlsson, som dock inte hade någon personlig favorit bland sina egna fullträffar.

– Nej, faktiskt inte. Jag är nöjd med alla. Jag vill lagets bästa och alla var viktiga för laget, avslutar han.

Se matchen i repris här.

MATCHFAKTA: Bandyallsvenskan

Nässjö IF–Västanfors IF 5–2 (3–2)

Mål: 1–0 (7) Isak Karlsson (Patrik Gustafsson Thulin), 1–1 (11, hörna) Gabriel Augustsson (Dimitrij Loginov), 2–1 (15) Isak Karlsson (Patrik Gustafsson Thulin), 3–1 (32) Isak Karlsson (Kevin Runbom), 3–2 (44) Klas Nordström, 4–2 (57) Isak Karlsson (Kevin Runbom), 5–2 (61, frislag) Patrik Gustafsson Thulin.

Utvisningar: Nässjö: 1x10, Västanfors: 1x10

Hörnor: 8–15 (4–4)

Domare: Jacob Liljegren

Publik: 8, Stinsen Arena